Стартап Mojo Vision представив перші в світі контактні лінзи з доповненою реальністю

Американський стартап Mojo Vision показав прототип контактної лінзи з функціями доповненої реальності. Вона може виводити картинку безпосередньо в око користувача.

Новинка під назвою AR Mojo Lens обладнана AR-дисплеєм. Вона може виконувати функції розумних окулярів при набагато компактніших габаритах. Експериментальний зразок уже продемонстрували в роботі.

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Що відомо про технологію

Згідно з характеристиками, які розкрила компанія, контактні лінзи оснащені монохромними дисплеями micro-LED діаметром менше 0,5 міліметра зі щільністю 14 000 ppi та розміром пікселя 1,8 мікрометра.

Розробники обіцяють низькі значення затримки при синхронізації з іншими гаджетами.

За словами журналістів CNET, які ознайомилися з новинкою, аксесуар здатний відображати різні інформаційні інтерфейси, а також працювати в якості навігатора, подібно проєктору, що виводить дані на лобове скло автомобіля.

Дивіться демонстрацію технології: відео

Такі розробки можуть бути корисними як для бізнесу, так і для приватних користувачів. Під час роботи людина зможе отримувати швидкий доступ до потрібної інформації, інструкцій, текстів промов та іншого, маючи картинку просто перед очима. В індивідуальному використанні можна виводити на екран маршрути, надавати інформацію про місця, довідки, сповіщення та інше.



Лінза AR Mojo Lens / Фото Mojo Vision

Зараз конструкція AR Mojo Lens ще не доопрацьована до рівня комерційної версії. Зокрема, система живлення розумних лінз безпосередньо залежить від зовнішніх зарядних пристроїв, що пов'язане з ризиками для користувача – лінзи поки що не можна встановлювати в очі.

Дата надходження гаджета на ринок і його роздрібна ціна поки невідомі.