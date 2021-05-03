Платформа з даними про канабіс залучила майже 2 мільйони доларів

Стартап Headset з Сієтлу отримав інвестиції на суму 1,8 мільйона доларів. Стартап займається бізнес-аналітикою у легальній індустрії канабісу. Отримані кошти підуть на розвиток проєкту.

Компанія Headset була заснована у 2015 році Саєм Скоттом, Браяном Вансолічем та Скоттом Вікерсом. Раніше троє чоловіків уже мали досвід співпраці, заснувавши фірму Leafly – платформу ресурсів канабісу.

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Карта легалізації канабісу у США: синій – легалізовано рекреаційний канабіс; зелений – медичний канабіс; сірий – не легалізовано; D – декриміналізовано / Фото Wikipedia

Враховуючи, що у США 36 штатів легалізували медичну марихуану, а 16 штатів – рекреаційний канабіс, справи у Headset йдуть успішно. Лише минулого року компанія залучила інвестицій на суму 3,2 мільйона доларів.

Як розвиватиметься компанія

Залучені інвестиції компанія планує витратити для виходу на нові ринки, де нещодавно був легалізований канабіс. Загальна сума отриманих коштів сягнула позначки у 20 мільйонів доларів.