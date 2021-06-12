Стартап Dracula Technologies створює компактні батареї на принтері: вони заряджаються від світла

Стартап Dracula Technologies створив пласкі батареї для техніки. Їх друкують на принтері і заряджають від світла.
Французька компанія Dracula Technologies розробила гнучку батарею. Її елементи друкують на струменевому принтері. Для цього використовують вуглецеві чорнила.
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Що відомо про нову технологію
- Батареї можна використовувати для живлення дрібної техніки для будинку.
- Вони працюють всередині приміщень як від штучного, так і від природного світла.
- В основі винаходу – вуглецеві матеріали, а не рідкісні або важкі метали.
- Завдяки друку у батареї може бути будь-яка форма.
- Компанія не уточнює, як довго може працювати один модуль.
Dracula Technologies співпрацює з виробниками техніки. Але також через сайт можна окремо замовити комплект з шести пластин за 58,80 євро. Це приблизно 1 932 гривні.З моменту заснування у 2011 році Dracula Technologies залучила близько 5,4 мільйона доларів інвестицій. Гроші спрямовують на збільшення потужностей. Компанія планує до 2024 року перейти на виробництво мільйонів модулів на рік.