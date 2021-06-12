Французька компанія Dracula Technologies розробила гнучку батарею. Її елементи друкують на струменевому принтері. Для цього використовують вуглецеві чорнила.

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Що відомо про нову технологію

  • Батареї можна використовувати для живлення дрібної техніки для будинку.
  • Вони працюють всередині приміщень як від штучного, так і від природного світла.
  • В основі винаходу – вуглецеві матеріали, а не рідкісні або важкі метали.
  • Завдяки друку у батареї може бути будь-яка форма.
  • Компанія не уточнює, як довго може працювати один модуль.

Dracula Technologies співпрацює з виробниками техніки. Але також через сайт можна окремо замовити комплект з шести пластин за 58,80 євро. Це приблизно 1 932 гривні.