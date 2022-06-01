Стартап Astroforge планує розпочати видобуток платини на астероїдах до 2030 року

Американський стартап Astroforge хоче стати першою на Землі компанією, яка освоїть видобуток корисних копалин у космосі. Компанія працює над технологією видобутку ресурсів з астероїдів діаметром від 20 метрів до 1,5 кілометрів.

Що відомо про стартап Astroforge

Стартап був заснований двома колишніми інженерами SpaceX, NASA та Virgin Orbit – Меттом Гіалічем та Хосе Акаїном – і днями завершив програму акселерації Y Combinator. Відразу після виходу з бізнес-інкубатора Astroforge отримав 13 мільйонів доларів у вигляді посівних інвестицій на розвиток свого проєкту.

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Підприємці вважають, що зможуть вирішити завдання, яке поки що не далося жодній аерокосмічній компанії, і в найближчому майбутньому запропонують людству необмежене джерело ресурсів. Для цього Astroforge вже заручився підтримкою кількох великих організацій.

Чим буде займатися компанія

Стартап націлений на видобуток шести металів платинової групи, включаючи саму платину (вартість 1 тонни понад 30 мільйонів доларів) та іридій (вартість 1 тонни понад 196 мільйонів доларів). Добувні станції, швидше за все, матимуть вантажні відсіки, розраховані на 200 кілограмів. Використання значно більших обсягів під вантаж буде неефективним при розробці невеликих астероїдів діаметром від 20 метрів до 1,5 кілометрів. Це також означає, що кораблі Astroforge будуть працювати з об'єктами без значних гравітаційних полів.

Про саму технологію видобутку ресурсів у відкритому космосі засновники стартапу поки що не поширюються, але інвестори, зважаючи на все, вважали її реалізованою.

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Коли почнеться активна фаза діяльності

Astroforge вже визначився з партнерами, які допомагатимуть компанії в досягненні цілі. Це будуть дві компанії: OrbAstro і SpaceX. Перша забезпечить стартап виробничими потужностями для збирання перших апаратів, а друга – місцем на ракеті Falcon 9 у рамках однієї з місій, запланованих на наступний рік.

Astroforge також вже визначив ряд астероїдів-кандидатів на переробку, які перебувають на відповідній орбіті та мають відповідну концентрацію металів платинової групи. З 10 мільйонів астероїдів, що відносно легко доступні з орбіти Землі, за даними стартапу, об'єктами розробки можуть стати приблизно мільйон.