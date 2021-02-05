Початок 2021 року виявився досить спекотним для фанатів технологічних новинок, які не мислять свого життя без найбільш досконалих та інноваційних пристроїв, що доповнюють їхній життєвий "цифровий" ритм.

Якщо ви є одним із таких технофанатів, що не пропускає жодного новомодного гаджета, то напевно стежили за заходом Galaxy Unpacked, який представив світові серію найбільш технологічно просунутих суперфонів серії Samsung Galaxy S21, які вже встановили тренди мобільної моди на цілий рік вперед і продовжують завойовувати прихильність експертів, ЗМІ та популярних блогерів своїми суперінноваційними можливостями.

Весь флагманський ряд Samsung Galaxy S21 вражає шанувальників Android своїм передовим оснащенням, унікальним дизайном, надшвидкісним мобільним процесором і найбільш технічно досконалою та інтелектуальною системою камер професійного рівня на сьогодні.

Такі визначні характеристики викликали справжній ажіотаж ще до початку офіційних продажів, які стартують в Україні 5 лютого 2021 року. Фірмові Samsung Experience Store та магазини офіційних партнерів Samsung відразу після офіційної презентації відкрили попередні замовлення з приємними подарунками для всіх, хто замовить собі будь-яку з моделей Samsung Galaxy S21.

Однак на цьому свято не закінчується! Внаслідок значного інтересу до смартфонів з боку покупців у період попереднього замовлення Samsung продовжить радувати подарунками перших покупців, які виявлять бажання придбати Samsung Galaxy S21 після офіційного старту продажів.

Приємні сюрпризи чекають на всіх щасливих покупців ультрасучасних смартфонів від Samsung у період з 5 до 22 лютого. Щасливі власники Galaxy S21 Ultra отримають у подарунок інноваційні бездротові навушники Galaxy Buds Pro з кришталево чистим звучанням і просунутою системою шумопоглинання.

У разі купівлі моделей Galaxy S21 і Galaxy S21+ клієнти матимуть можливість вибрати будь-які фірмові аксесуари й носимі смартпристрої Samsung на суму 4000 грн або отримати знижку на них у будь-якій брендовій мережі Samsung Experience Store та магазинах офіційних партнерів Samsung.

Як вибрати свій Samsung Galaxy S21?

Всі три телефони володіють видатним дизайном із характерним блоком камер у металевій рамці на задній панелі. Також усі три моделі Galaxy S21 мають інтелектуальний екран з адаптивним режимом 120 Гц і високою роздільною здатністю.

Однак усі моделі відрізняються кольором корпусу, технічним оснащенням і розмірами дисплея. Тому варто розглянути їх детальніше.

У яких кольорах представлено Galaxy S21, S21 Plus і S21 Ultra?

Samsung продовжує свою традицію щодо колірних рішень, які залежать від конкретної моделі:

Galaxy S21 представлено в кольорах Фантом фіолетовий, Фантом сірий, Фантом рожевий та Фантом білий.

Galaxy S21 Plus доступний у варіантах відтінків Фантом фіолетовий, Фантом сріблястий та Фантом чорний.

Galaxy S21 Ultra пропонує на вибір Фантом сріблястий або Фантом чорний.

Galaxy S21 Ultra

Якщо ваш вибір зупиниться на Galaxy S21 Ultra, то ви можете бути впевнені, що отримаєте справжнього короля серед Android-смартфонів. Цей суперфлагман було створено для тих, хто бажає володіти найбільш технічно просунутим смартфоном 2021 року. У цьому пристрої зібрано все найкраще, що може запропонувати Samsung і Android, включно з великим екраном, 108-мегапіксельною камерою та першокласними характеристиками.

Galaxy S21 Ultra – це більш вдосконалена версія торішньої моделі, що позбулася гострих кутів для кращого сприйняття завдяки новому знаковому контурованому дизайну з плавним переходом до блоку камер, що надає смартфону вишуканого й витонченішого зовнішнього вигляду.

Навіть більше, тільки власники моделі Ultra зможуть користуватися пером S Pen від Samsung, яке раніше було доступним виключно власникам Galaxy Note. S Pen не просто розширює функціональні можливості, але також допомагає розкрити творчий потенціал у фірмовому додатку Penup (S Pen продається окремо).

Завдяки 6,8-дюймовому дисплею Dynamic AMOLED 2X із роздільною здатністю у 3200 x 1440 пікселів Ultra став найбільшим смартфоном у лінійці Galaxy S21. До того ж дисплей покрито зміцненим склом Corning® Gorilla® Glass Victus™, що захищає його від пошкоджень і подряпин.

Смартфон також оснащено значними 12 ГБ оперативної пам'яті, для версії пам'яті 128Гб та 256Гб, 16 Гб оперативної пам'яті для версії пам'яті 512Гб, потужною батареєю ємністю 5000 мА-г, відео й додатків, а за надшвидкісну роботу відповідає найновіший і найпотужніший серед лінійки Galaxy мобільний процесор Samsung Exynos 2100.

Також характерною рисою Galaxy S21 Ultra є наявність інтелектуальної на сьогодні системи камер зі 108-мегапіксельним фотосенсором. Блок фотокамер володіє фокусною відстанню для ультрашироких знімків, вдосконаленою системою лазерного автофокусування та підтримкою 12-бітної глибини кольору у форматі RAW, яка гарантує, що під час редагування фотографій буде враховано всі, навіть найдрібніші деталі.

Samsung також поліпшила алгоритми штучного інтелекту, які, наприклад, дають змогу покращити якість знімків, знятих за недостатнього освітлення. Навіть більше, Galaxy S21 Ultra "навчився" знімати відео в суперчіткій роздільній здатності 8K чи отримувати фотографії з відео з такою самою роздільною здатністю завдяки функції "Фотокадр з відео 8K" (8K Snap). Смартфон здатний знімати усіма об'єктивами одночасно й перемикатися між ними "на льоту", щоб вибрати найкращий ракурс чи кадр, і все це за суперплавної швидкості 60 кадрів/с.

Galaxy S21|S21+

Базова модель Galaxy S21 та більша Galaxy S21+ є найкращими телефонами у своєму класі. Galaxy S21 володіє прекрасним екраном Dynamic AMOLED 2X Infinity-O з діагоналлю 6,2 дюйма, а також роздільною здатністю 2400 x 1080 з плавною 120-герцовою прокруткою, яка ідеальна для вебсерфінгу чи перегляду соцмереж. Galaxy S21+ має такий же екран, але збільшений у діагоналі до 6,7 дюйма, що зручно для мобільного геймінгу чи перегляду відео на YouTube або Netflix у HDR.

До того ж дисплей смартфонів не навантажує очі завдяки функції захисту зору та безпечного перегляду Eye Comfort Shield з автоматичним регулюванням підсвітки й колірної температури залежно від часу доби.

Обидва смартфони отримали новий та естетично приємний та елегантний дизайн корпусу з плавними лініями й металевою рамкою. А новий відтінок корпусу – Фантом фіолетовий – надасть додаткової індивідуальності для самовираження його власнику.

S21 і S21+ оснащено видатними фотокамерами, які дають змогу навіть непідготовленому користувачеві отримувати високоякісні знімки, зняті на такому рівні, немов їх створював професіонал. Неважливо, що ви фотографуєте: історію своєї подорожі, вечірку, заняття спортом чи важливі для події зі свого життя – усі вони будуть відображені в найкращій якості, яку може запропонувати смартфон.

Кожен покупець зможе вибрати собі модель Galaxy S21, що допоможе йому виразити себе чи відповідатиме всім найбільш естетичним і ергономічним вимогам.

Вартість Galaxy S21 в Україні становить від 26 999 грн, Galaxy S21 + – від 31 999 грн, а Galaxy S21 Ultra – від 37 999 грн.

Доторкніться до найбільш передових технологій уже сьогодні!