Що Starship "повезе" на орбіту

Першим офіційним комерційним вантажем буде супутник зв'язку Superbird-9 для Японії. Сателіт транслюватиме радіо- та телесигнал у країни Східної Азії та Японію.

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Ймовірно ключовим моментом у виборі транспортного засобу для Японії стала ціна. У лютому Маск говорив, що запуски Starship коштуватимуть дешевше, ніж Falcon 9.

Я щиро переконаний, що ціна буде меншою ніж 10 мільйонів доларів за старт,

– стверджував американський мільярдер.

Поки ракета-носій Super Heavy і корабель Starship готуються до першого випробувального польоту на навколоземну орбіту. Досі прототип виконував лише стрибки на 10 кілометрів і відпрацьовувала посадку. На початку літа Маск обіцяв провести запуск системи на орбіту у липні, потім терміни зрушили на осінь.

Для чого SpaceX створює Starship і що це за система

Нагадаємо, що SpaceX розробляє Starship для перевезення людей і вантажів на Марс, Місяць та інші віддалені місця. Система складається з двох елементів, обидва з яких призначені для повного та швидкого повторного використання:

величезного прискорювача першого ступеня під назвою Super Heavy

і космічного корабля (верхнього ступеня) заввишки 50 метрів під назвою Starship.

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На сьогодні прототипи корабля здійснили кілька висотних випробувальних польотів, але апарат ще не вийшов на орбіту. SpaceX планує змінити це найближчим часом; компанія готується до запуску орбітальної випробувальної місії із системою, яка також ознаменує космічний дебют Super Heavy.