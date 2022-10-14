SpaceX встановила Starship і Super Heavy на стартовому майданчику перед майбутнім польотом

Компанія SpaceX готується до орбітального випробувального польоту свого космічного корабля Starship. Конструкція вже повністю зібрана на стартовому майданчику.

Нагадаємо, конструкція складається з двох частин. Перший ступінь довжиною 70 метрів – Super Heavy – буде використовуватися тільки для зльоту з Землі. Другий ступінь – космічний корабель Starship, який має кілька різних модифікацій: пасажирська, вантажна (наприклад, для виведення в космос супутників) або танкер для космічної дозаправки.

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Старт уже близько

Прототип розгінного блоку Starship, відомий також як Ship 24, встановлений на перший ступінь ракети-носія Super Heavy (Booster 7) на орбітальному стартовому майданчику на космодромі Starbase у вівторок, 11 жовтня. SpaceX уперше з березня розміщує Starship на стартовому майданчику на своєму об'єкті Starbase у Південному Техасі. Минулого разу там збирали Ship 20 та Booster 4.

Конструкція монтувалась за допомогою так званої системи "паличок" (chopsticks) , утворивши повну ракету висотою 120 метрів. Її запуск може відбутися вже наступного місяця.

Раніше компанія провела низку статичних вогневих випробувань та інших робіт із Ship 24 and Booster 7, які тривали кілька місяців. Повна генеральна репетиція – симуляція запуску, яка включає заправку ракети паливом і проходження процедур зворотного відліку – і запуск всіх 33 двигунів Raptor на ракеті-носії, може відбутися вже найближчим часом.