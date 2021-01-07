Команда SpaceX в Бока Чіка продовжує роботу над кораблем Starship. У ніч з середи на четвер інженери провели вогневі випробування, які пройшли успішно, і тепер корабель підготують до польоту на 12,5 кілометра.

Загалом напередодні тестовий екземпляр Starship під номером SN9 витримав щільну програма випробувань – від наддуву і тестової заправки баків, до WDR – заправки й підготовки двигунів до запуску. У підсумку о 0:07 за Києвом було здійснено запалювання двигунів, повідомляє Alpha Centauri.

Якщо пропустили Прототип корабля SpaceX Starship вибухнув під час тестового польоту: вражаюче відео

Зазначається, що на відміну від тестових випробувань SN8, які зайняли 3 дні, цього разу все вдалося здійснити в один день. Варто також зазначити, що під час тестового запалювання було перевірено роботу усіх трьох двигунів корабля. а самі випробування закінчилися успішно.



Starship SN9 під час тестової перевірки двигунів / Скріншот Alpha Centauri

Випробування Starship SN9, відео:

Тестовий політ SN9

Наразі остаточна дата тестового польоту Starship SN9 невідома, однак він може бути здійснений до кінця цього тижня.

Старт випробувального апарату проведуть з пускового комплексу SpaceX у штаті Техас. Версія Starship SN9 має важливу відмінну рису: згідно з раніше представленими даними, він отримав велику кількість теплозахисних плиток. Зовні апарат схожий на запущений раніше Starship SN8.