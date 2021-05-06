SpaceX випробувала Starship SN15: корабель піднявся у повітря та здійснив успішну посадку

Компанія Ілона Маска провела тестовий політ прототипу багаторазового корабля Starship SN15. Політ відбувся на базі в Бока-Чіка на узбережжі Мексиканської затоки. Корабель здійснив успішний старт, виконав усі заплановані маневри та м'яко призимлився на майданчик.

Корабель Starship SN15 став вже п'ятим прототипом, який здійснив політ на висоту 10 кілометрів. Тестові версії SN8, SN9, SN10 та SN 11 злітали добре, але з посадкою усе ще не складається, хоча SN10 це майже вдалося. А от SN11 долетів до посадкового майданчика по шматках.

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Запис стріму тестового польоту Starship SN15: дивіться відео

Starship SN15 – важливий корабель для SpaceX

За словами SpaceX, SN15 – початок другої важливої ​​фази випробувань Starship перед третьою, яка вже передбачає запуски у космос. Орбітальний прототип SN20, який може з'явитися до липня, отримає повноцінну систему теплового екрану і буде тестуватися разом з механізмом відділення ступенів (корабель SN20 буде виводити величезна основна багаторазова ступінь Super Heavy BN3).

Для чого SpaceX потрібен Starship

SpaceX розробляє Starship для доставки людей і вантажів на Місяць, Марс та інші віддалені пункти. Остаточна система складатиметься з космічного корабля Starship висотою 50 метрів, який NASA нещодавно обрало у ролі місячного посадкового модуля для своєї програми "Артеміда" (хоч наразі контракт заморозили через скаргу Blue Origin), і гігантської 70-метрової ракети-носія Super Heavy.

Обидва елементи складатимуть систему Starship, яка буде повністю багаторазовою, що потенційно значно скоротить вартість космічних польотів. SpaceX сподівається, що остаточна система буде повністю введена в експлуатацію до 2023 року.