Корабель Starship SN15 став вже п'ятим прототипом, який здійснив політ на висоту 10 кілометрів. Тестові версії SN8, SN9, SN10 та SN 11 злітали добре, але з посадкою усе ще не складається, хоча SN10 це майже вдалося. А от SN11 долетів до посадкового майданчика по шматках.

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Запис стріму тестового польоту Starship SN15: дивіться відео

Starship SN15 – важливий корабель для SpaceX

За словами SpaceX, SN15 – початок другої важливої ​​фази випробувань Starship перед третьою, яка вже передбачає запуски у космос. Орбітальний прототип SN20, який може з'явитися до липня, отримає повноцінну систему теплового екрану і буде тестуватися разом з механізмом відділення ступенів (корабель SN20 буде виводити величезна основна багаторазова ступінь Super Heavy BN3).

Для чого SpaceX потрібен Starship

SpaceX розробляє Starship для доставки людей і вантажів на Місяць, Марс та інші віддалені пункти. Остаточна система складатиметься з космічного корабля Starship висотою 50 метрів, який NASA нещодавно обрало у ролі місячного посадкового модуля для своєї програми "Артеміда" (хоч наразі контракт заморозили через скаргу Blue Origin), і гігантської 70-метрової ракети-носія Super Heavy.

Обидва елементи складатимуть систему Starship, яка буде повністю багаторазовою, що потенційно значно скоротить вартість космічних польотів. SpaceX сподівається, що остаточна система буде повністю введена в експлуатацію до 2023 року.