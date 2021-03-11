Попередній прототип Starship SN10 випробували тиждень тому, а компанія SpaceX вже готується до чергового тестового польоту. Прототип SN11 встановили на стартовий майданчик неподалік в Бока-Чіка і він вже очікує майбутнього запуску.

Найближчим часом SpaceX проведе вже четвертий політ прототипа на висоту близько 10 км з наступною спробою повернення і реактивного приземлення.

Цікаво Ілон Маск пояснив чому корабель Starship SN10 вибухнув після посадки

У Мережі з'явилося чимало відео, як ракету SN11 вивозять на стартовий майданчик та поміщають на випробувальний стенд за допомогою величезного крана. Ракета має висоту близько 50 метрів і приводиться в рух трьома ракетними двигунами Raptor. Остаточна версія Starship отримає шість двигунів Raptor.

SpaceX’s StarShip SN11 prototype has been placed onto the launch mount! pic.twitter.com/YXyAC0QMIe — Austin Barnard (@austinbarnard45) March 9, 2021

Про корабель Starship

Starship SN11 – прототип космічного корабля, побудований SpaceX для тестування систем, необхідних для створення величезної повністю багаторазової системи, яка буде складатися з корабля Starship та 70-метрової надважкої ракети-носія Super Heavy, яка виступатиме у ролі першого ступеня. Обидва компоненти після запуску повинні повертатися на землю та використовуватися повторно.

Прискорювач Super Heavy отримає близько 30 двигунів Raptor. Нещодавно Маск заявив, що система почне доставляти людей у космос в 2023 році. У перспективі цей корабель планується використовувати для польотів на Місяць, Марс та в інші віддалені від Землі місця.

За словами Ілона Маска, в SN11 було внесено безліч змін з метою виправлення виявлених в ході попередніх випробувань недоліків. За його словами, SN10 вибухнула після посадки, тому що двигунам не вистачило потужності в результаті витоку гелію з паливного бака. Цікаво, що SpaceX починає збільшувати кількість плиток теплозахисного екрану – якщо на SN8 їх, по суті, не було, то на SN11 ними покрита вже помітна частина ракети. Можливо, вже незабаром ми побачимо прототип з повноцінним тепловим захистом (він покликаний запобігти руйнуванню корабля при нагріванні під час входу в атмосферу Землі).

A quick edit I made showing the progression between the amounts of heat shield tiles on #Starship SNs 8-11. #SpaceX has definitely been piling them on as of late!



And to think, we could soon see one with a full TPS layout.



: Me, @thejackbeyer pic.twitter.com/Udw8gHd4gV — Tyler Gray (@TylerG1998) March 10, 2021

Випробування SN10, успішна посадка та вибух

3 березня SpaceX запустила свій корабель Starship SN10 на висоту 10 кілометрів і зуміла приземлити його, хоча ракета вибухнула через 8 хвилин після посадки. Перед цим SpaceX розбила під час випробувань ще 2 прототипи кораблів – Starships SN9 і SN8.

SpaceX вносила поступові зміни та оновлення в дизайн Starship після кожного випробувального польоту. Компанія заявила, що Starship в результаті зможе доставляти до 100-110 тонн на низьку навколоземну орбіту.