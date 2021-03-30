Компанія SpaceX у вівторок здійснила тестовий політ космічного корабля Starship SN11, який закінчився руйнуванням машини. Starship SN11 не долетів до платформи та розбився за її межами.

Варто зазначити, що випробувальний політ проводився при несприятливих погодних умовах. Через густий туман не можна було розгледіти корабель встановлений на платформі.

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Під час трансляції SpaceX можну було помітити, що корабель піднявся на заплановану висоту, провів почергове відключення двигунів та маневр повороту в горизонтальне положення. Після цього корабель почав спуск, однак зі стріму SpaceX не зрозуміло що та в який момент пішло не так.

Starship SN11 розбився

На відео від NASA Space Flight видно, як шматки корабля падають біля платформи куди повинен був приземлитися космічний корабель. Причини аварії наразі невідомі.

Starship SN11 розбився під час випробувального польоту: дивіться відео

Нагадаємо, що Спершу SpaceX планувала провести випробувальний політ Starship в минулу п'ятницю 26 березня, але зрештоє все перенесли на 29 березня. У понеділок випробування ще раз перенесли, цього разу через те, що інспектор FAA не зміг вчасно дістатися до Бока-Чіка.