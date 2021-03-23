SpaceX провела вогняні випробування прототипу Starship SN11: політ можливий вже цього тижня

Готуючись до наступного запуску прототипу корабля Starship SN11 на висоту 10 кілометрів компанія SpaceX провела статичні вогневі випробування двигунів. У рамках випробування три двигуни Raptor SN11 ненадовго запустилися вчора на майданчику в Бока-Чіка на узбережжі Мексиканської затоки.

Статичні вогневі випробування, під час яких двигуни запалюються, а корабель залишається прикріпленим до стартового стенду, є стандартною передпольотно. перевіркою для ракет SpaceX, це стосується і прототипів Starship.

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Коли відбудеться тестовий політ Starship SN11

Оскільки передпольотні статичні випробування пройшли штатно, це дає змогу стверджувати, що майбутній політ Starship SN11 може відбутися вже на цьому тижні. Якщо орієнтуватися на перекриття доріг в Бока-Чіка то політ можна очікувати вже 24 березня.

Варто зазначити, що під час вогневих випробувань деякі плитки термозахисту раніше встановлені на прототипі Starship частково відвалилися. SpaceX поступово нарощує кількість плиток теплозахисного екрану – якщо на SN8 їх не було взагалі, то на SN11 ними покрита вже помітна частина ракети.

Термоплитки на Starship SN 11 / Фото NASA Space Flight

Зміни у Starship SN11

За словами Ілона Маска (Elon Musk), в SN11 було внесено безліч змін з метою виправити виявлених у ході попередніх випробувань недоліків. Він пояснив, що прототип SN10 вибухнув після посадки, тому що двигунам не вистачило потужності внаслідок витоку гелію з паливного бака. 3 березня SpaceX запустила свій корабель Starship SN10 на висоту 10 кілометрів і зуміла приземлити його, хоча ракета вибухнула через 8 хвилин після посадки.

SpaceX вносить зміни та оновлення в конструкцію прототипів Starship після кожного випробувального польоту. Ракета має висоту близько 50 метрів – поточні прототипи приводяться в рух трьома ракетними двигунами Raptor, а остаточна версія отримає шість таких двигунів. Сам корабель – лише частина величезної повністю багаторазової системи, яка включатиме, крім Starship, 70-метровий надважкий перший ступінь Super Heavy з 30 двигунами Raptor, який також повертатиметься та використовуватиметься повторно.