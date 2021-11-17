Starship нікуди не полетить до кінця року: у чому причина

Орбітальний космічний корабель компанії SpaceX активно розроблявся, і компанія планувала запустити його до кінця року, однак цьому не судилося статися. Річ у тім, що для початку випробувань компанії необхідно отримати дозвіл Федерального управління цивільної авіації (FAA) США, яке ще влітку почало перевірку техаської бази SpaceX у Бока-Чіка на відповідність екологічним нормам.

Чому Starhip полетить у космос лише наступного року

Хоч глава SpaceX Ілон Маск і розраховував на те, що корабель відправиться у свій перший орбітальний політ ще до кінця 2021 року, нещодавно стало відомо про те, що перевірка FAA закінчиться не раніше, ніж 31 грудня 2021 року.

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Водночас Ілон Маск не дуже засмутився цією новиною, швидше навіть навпаки залишився задоволений. У своєму акаунті у твітері він дав високу оцінку роботі регулятора, а також подякував за підтримку владі округу Камерон і міста Браунсвіл, поблизу якого розташовується база SpaceX.

Перевірка Starbase

. Starship продовжують допрацьовувати та складати. Нещодавно були проведені успішні вогневі випробування на стенді. Аби підготувати корабель до запуску потрібен час і SpaceX, швидше за все, не встигала закінчити все необхідне до кінця року, тож компанії така затримка лише на руку.

У середині вересня FAA опублікувала проєкт оцінки бази SpaceX у Бока-Чіка та попросило громадськість надати коментарі з цього питання до 1 листопада. Тепер стало відомо, що за цей час відомство отримало понад 17 тисяч письмових звернень від громадян. У жовтні представники FAA двічі проводили громадські слухання, під час яких агентство отримало ще 121 усний коментар з цього питання.

Для чого SpaceX потрібен Starship