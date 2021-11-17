Чому Starhip полетить у космос лише наступного року

Хоч глава SpaceX Ілон Маск і розраховував на те, що корабель відправиться у свій перший орбітальний політ ще до кінця 2021 року, нещодавно стало відомо про те, що перевірка FAA закінчиться не раніше ніж 31 грудня 2021 року.

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Водночас Ілон Маск не дуже засмутився цією новиною, швидше навіть навпаки залишився задоволений. У своєму акаунті у твітері він дав високу оцінку роботі регулятора, а також подякував за підтримку владі округу Камерон і міста Браунсвіл, поблизу якого розташовується база SpaceX.

Цікаво. Starship продовжують допрацьовувати та складати. Нещодавно були проведені успішні вогневі випробування на стенді. Аби підготувати корабель до запуску потрібен час і SpaceX, швидше за все, не встигала закінчити до кінця року, тож компанії така затримка лише на руку.

Перевірка Starbase

У середині вересня FAA опублікувала проєкт оцінки бази SpaceX у Бока-Чіка та попросило громадськість надати коментарі з цього питання до 1 листопада. Тепер стало відомо, що за цей час відомство отримало понад 17 тисяч письмових звернень від громадян. У жовтні представники FAA двічі проводили громадські слухання, під час яких агентство отримало ще 121 усний коментар з цього питання.

Для чого SpaceX потрібен Starship

SpaceX розробляє багаторазовий корабель Starship для доставки людей та вантажів на Місяць, Марс та інші віддалені космічні об'єкти. Для виведення апарату в космічний простір призначено ракету-носій Super Heavy. Прототипи Starship вже підіймалися у повітря на максимальну висоту близько 10 кілометрів. Один з них здійснив успішну посадку.

Тепер SpaceX готується провести перший орбітальний тестовий політ, в якому братимуть участь корабель Starship з шістьма двигунами Raptor і ракета-носій Super Heavy з 29 двигунами.

Окрім космічних польотів Starship також планують застосувати для транспортування пасажирів та вантажів на Землі. На презентації концепту SpaceX повідомляла, що корабель зможе перетинати найвіддаленіші маршрути приблизно за годину.