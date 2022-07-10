SpaceX викотила прототип Starship на стартовий майданчик перед першим орбітальним польотом

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX вже зовсім скоро може здійснити орбітальний запуск свого флагманського космічного корабля Starship. Другий ступінь, який одночасно виступає і кораблем, доставили на стартовий майданчик.

SpaceX опублікувала фото, на яких демонструється, як прототип Starship під назвою Ship 24 доставляється на стартовий майданчик у Південному Техасі перед випробувальним орбітальним польотом. Раніше Ілон Маск наголосив, що політ може відбутися у липні.

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Можливо, нам не доведеться занадто довго чекати на перший в історії орбітальний випробувальний політ транспортної системи SpaceX Starship для далекого космосу.

Для чого SpaceX створює Starship і що це за система

Нагадаємо, що SpaceX розробляє Starship для перевезення людей і вантажів на Марс, Місяць та інші віддалені місця. Система складається з двох елементів, обидва з яких призначені для повного та швидкого повторного використання:

величезного прискорювача першого ступеня під назвою Super Heavy

і космічного корабля (верхнього ступеня) заввишки 50 метрів під назвою Starship.

На сьогодні прототипи корабля здійснили кілька висотних випробувальних польотів, але апарат ще не вийшов на орбіту. SpaceX планує змінити це найближчим часом; компанія готується до запуску орбітальної випробувальної місії із системою, яка також ознаменує космічний дебют Super Heavy.

Ship 24 на стартовому майданчику

Космічний корабель, який виконуватиме орбітальну місію, нещодавно викотили на стартовий майданчик на базі Starbase. SpaceX поділилася трьома світлинами великого космічного корабля під час його транспортування.



Starship (Ship 24) дорогою на стартовий майданчик / Фото SpaceX



Starship готують до першого орбітального тестового польоту / Фото SpaceX



Super Heavy біля вежі обслуговування "Мехазілла" / Фото SpaceX

Що відомо про перший орбітальний політ системи Starship

Корабель Ship 24 запуститься на надважкій ракеті Super Heavy відомій, як Booster 7. Ця ракета вже перебуває на стартовому майданчику (фото вище) і може провести статичне вогневе випробування (передстартове випробування, при якому двигуни ракети запалюються, а транспортний засіб залишається закріпленим на землі) найближчим часом.

І Starship, і Super Heavy оснащені двигунами SpaceX Raptor наступного покоління. Космічний корабель оснащений шістьма Raptor, а прискорювач має аж 33 двигуни, як показала SpaceX в іншому нещодавньому пості у твітері, в якому були опубліковані фотографії обох транспортних засобів з усіма встановленими двигунами.

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Питання з FAA вирішені

Нагадаємо, що нещодавно SpaceX усунула нормативну перешкоду на шляху до першого орбітального запуску Starship: минулого місяця Федеральне авіаційне управління США (FAA) оголосило, що SpaceX може продовжити роботу над Starship на Starbase за умови, що компанія здійснить внесе 75 правок для пом'якшення наслідків цієї роботи на прилеглій території.

Разом з тим фактичного дозволу на орбітальний політ системи Starship SpaceX так і не отримала. Однак активна підготовка свідчить про те, що компанія працює і над вирішенням цієї перепони.