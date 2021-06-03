Під час льодовикового періоду сталося одне з наймасштабніших вивержень останньої геологічної епохи. Частинки, які викинув у атмосферу супервулкан, послабили світло і викликали настання вулканічної зими.

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Наслідки виверження

Вчені припускають, що молоде людство тоді ледь не зникло. Чисельність його впала до декількох тисяч осіб, хоча цю версію нерідко оскаржують. Проте свій внесок у цю катастрофу могло внести руйнування озонового шару, яке послабило захист Землі від сонячного ультрафіолету.

Річ у тім, що серед маси, викинутої супервулканом, була величезна кількість діоксиду сірки. Він здатний "перехоплювати" УФ-фотони у верхніх шарах атмосфери, перешкоджаючи роботі природного механізму утворення озону, який з'являється зі звичайних молекул кисню під дією УФ-випромінювання.



Порівняння масштабів виверження Тоба з іншими відомими виверженнями: Везувію, Тамбору і Сент-Хеленс / Фото Robert Krulwich, NPR

Використовуючи кліматичну модель Інституту космічних досліджень імені Годдарда, вчені змоделювали різні наслідки виверження Тоба на суперкомп'ютері Shaheen II. Робота показала, що викинутого діоксиду сірки було достатньо для глобального зниження кількості озону в атмосфері на 50 відсотків.

Африканські тропіки, де тоді мешкали люди, виявилися практично беззахисні перед УФ-випромінюванням Сонця, і це не могло минути безслідно, а отже позначилося на рівні смертності.

За словами вчених, результати можна порівняти з наслідками ядерної війни. Адже через згубний вплив врожайність рослин і водних екосистем різко впала. Вихід назовні без захисту вже через 15 хвилин міг викликати пошкодження очей і опіки. З часом рак шкіри та загальне пошкодження ДНК також могло вести до скорочення популяції.