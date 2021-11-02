Регіон видимості полярного сяйва з часом зміщується. Така ситуація виникає через дрейф магнітних полюсів Землі. Науковці дослідили записи людей різних народів світу, які велися останні 3 тисячі років. Також науковці використали сучасні наукові дані: наприклад, дослідили наявність певних ізотопів. Комбіновані дані дозволили вченим зрозуміти, як змінювався регіон видимості аврор (полярного сяйва) у розрізі часу.

Цікаво Полярне сяйво свідчить про зникнення озонового прошарку Землі

Динаміки зміни полярного сяйва за 3 тисяч років: дивитись відео

Зміна регіону видимості

Утворенню полярного сяйва ми завдячуємо Сонцю та магнітному полю Землі. Коли речовина, викинута Сонцем (сонячний вітер) досягає магнітного поля нашої планети, то зупиняється ним. Це не дозволяє заподіяти шкоду живим організмам на Землі. Але певна частина протонів та нейтронів сонячного вітру продовжують свій шлях, спрямовані магнітним полем до полюсів Землі. Досягаючи атмосфери, сонячний вітер вступає з нею у взаємодію та іонізує її. Цей процес ми спостерігаємо у вигляді полярного сяйва.

Регіон видимості аврори (авроральна зона) змінюється в залежності від потужності сонячного вітру: чим він сильніший, тим ближче до екватора розповсюджується явище. Але слід зважати й на те, що самі магнітні полюси Землі постійно перебувають у русі, дрейфуючи. Через це змінюється й регіон видимості.

Виявилося, наприклад, авроральна зона у 1200 році нашої ери була дещо іншою. Тоді полярні сяйва можна було регулярно спостерігати як у Гренландії, так і в Японії. Про це свідчить скандинавський текст "Дзеркало короля" та японський Nippon Kisho-Shiryo. Але сьогодні авроральна зона змістилася подалі від Японії й там явище сьогодні не спостерігається.

Фотографії полярного сяйва, зроблені з борту МКС / Фото NASA Flickr Johnson