У Starlink з'явиться конкурент: Росія хоче створити власну систему супутникового інтернету

Країна аналогів зібралась створити свою версію Starlink. На проєкт виділили значну суму. Космічне агентство Росії на своєму сайті опублікувало деталі.

Реалізувати задум збираються до 2030 року. Загалом планують розпиляти витратити 180 мільярдів рублів. Чи вийде у Росії хоч щось без доступу до західних технологій, покаже час, однак з огляду на напівживе становище технологічної сфери окупантів після введення санкцій, сподіватися вони можуть хіба на чергові муляжі.

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Starlink по-російськи

Проєкт назвали "Сфера". Його ідея полягає в тому, щоб "об'єднати в єдину систему можливості та послуги, які з'явилися разом з розвитком космічних технологій".

Провівши аналіз світових трендів, ми дійшли висновку, що йти по п'ятах конкурентів немає сенсу, потрібні нові підходи й пропозиції. Вони не повинні фокусуватися на якомусь вузькому сегменті, наприклад, наданні широкосмугового доступу в інтернет, а повинні пов'язувати в загальну лінійку продукти й сервіси, засновані на можливостях зв'язку, навігації, метеорології, телерадіомовленні, супутниковому інтернеті, дистанційному зондуванні Землі,

— говорить Сергій Прохоров, директор департаменту перспективних програм і проєкту "Сфера".

Як зазначають у "Роскосмосі", сьогодні супутниковим зв'язком користуються в основному нафтовики та газовики, що працюють у важкодоступних районах, а також банківський сектор і держспоживачі. Тож нова послуга буде корисною для ширшого кола споживачів. Наприклад, працівників логістики, які довгий час перебувають у дорозі, де немає мобільного зв'язку. Супутники зможуть відстежувати переміщення вантажів і пасажирів залізницею, морським або автомобільним транспортом, даватимуть зв'язок пасажирам у дорозі.

Крім того, всі передові країни прагнуть до розвитку безпілотного транспорту і роботизованих систем. Той, хто першим збере на своїй платформі можливості супутникового спостереження, позиціонування і телекомунікацій, отримає шанс побудувати мережу безпілотників в глобальному масштабі — в повітрі, на землі, на воді,

– йдеться в заяві.

Поточна конфігурація "Сфери" передбачає:

Запуск 137 супутників (132 серійних і п'ять експериментальних) угруповання інтернету "Марафон".

Шість апаратів "Скіф" для системи широкосмугового доступу в інтернет.

Чотири супутники зв'язку "Експрес-РВ".

А також супутники спостереження Землі. Серед них апарати "Беркут-О" (оглядова зйомка), "Беркут-ВД" (високодетальна зйомка) і "Беркут-Х" (радіолокаційна зйомка).

Планується, що пропускна здатність одного апарату "Скіф" складе понад 150 гігабітів у секунду.