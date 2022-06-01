Реалізувати задум збираються до 2030 року. Загалом планують розпиляти витратити 180 мільярдів рублів. Чи вийде у Росії хоч щось без доступу до західних технологій, покаже час, однак з огляду на напівживе становище технологічної сфери окупантів після введення санкцій, сподіватися вони можуть хіба на чергові муляжі.

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Starlink по-російськи

Проєкт назвали "Сфера". Його ідея полягає в тому, щоб "об'єднати в єдину систему можливості та послуги, які з'явилися разом з розвитком космічних технологій".

Провівши аналіз світових трендів, ми дійшли висновку, що йти по п'ятах конкурентів немає сенсу, потрібні нові підходи й пропозиції. Вони не повинні фокусуватися на якомусь вузькому сегменті, наприклад, наданні широкосмугового доступу в інтернет, а повинні пов'язувати в загальну лінійку продукти й сервіси, засновані на можливостях зв'язку, навігації, метеорології, телерадіомовленні, супутниковому інтернеті, дистанційному зондуванні Землі,

— говорить Сергій Прохоров, директор департаменту перспективних програм і проєкту "Сфера".

Як зазначають у "Роскосмосі", сьогодні супутниковим зв'язком користуються в основному нафтовики та газовики, що працюють у важкодоступних районах, а також банківський сектор і держспоживачі. Тож нова послуга буде корисною для ширшого кола споживачів. Наприклад, працівників логістики, які довгий час перебувають у дорозі, де немає мобільного зв'язку. Супутники зможуть відстежувати переміщення вантажів і пасажирів залізницею, морським або автомобільним транспортом, даватимуть зв'язок пасажирам у дорозі.

Крім того, всі передові країни прагнуть до розвитку безпілотного транспорту і роботизованих систем. Той, хто першим збере на своїй платформі можливості супутникового спостереження, позиціонування і телекомунікацій, отримає шанс побудувати мережу безпілотників в глобальному масштабі — в повітрі, на землі, на воді,

– йдеться в заяві.

Поточна конфігурація "Сфери" передбачає:

Запуск 137 супутників (132 серійних і п'ять експериментальних) угруповання інтернету "Марафон".

Шість апаратів "Скіф" для системи широкосмугового доступу в інтернет.

Чотири супутники зв'язку "Експрес-РВ".

А також супутники спостереження Землі. Серед них апарати "Беркут-О" (оглядова зйомка), "Беркут-ВД" (високодетальна зйомка) і "Беркут-Х" (радіолокаційна зйомка).

Планується, що пропускна здатність одного апарату "Скіф" складе понад 150 гігабітів у секунду.