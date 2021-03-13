SpaceX почала тестувати супутниковий інтернет Starlink у Німеччині та Новій Зеландії

Джерело:Rwinkle
Компанія SpaceX продовжує збільшувати сузір'я супутників Starlink, яке буде складатися з тисяч супутників і надавати послуги доступу до інтернету у найвіддаленіших куточках планети. Бета-тестування служби постійно розширюється і недавно було запущено у Німеччині та Новій Зеландії.
Розширення програми бета-тестування "Краще, ніж нічого" на Німеччину і Нову Зеландію відбулося після нещодавного запуску 60 супутників Starlink.
Цікаво SpaceX вивела на орбіту 60 супутників Starlink
Це вже друга місія Starlink, запущена компанією SpaceX у цьому місяці і шоста за рік. Очікується, що до кінця березня відбудеться ще два запуски з виведенням ще 120 нових супутників: Starlink-21 і Starlink-22.
На сьогодні Starlink пропонує найчисленніше сузір'я супутників, які забезпечують роботу супутникового інтернету по всьому світі. Зараз на орбіті Землі перебуває понад 1000 супутників Starlink. Клієнти Starlink, які беруть участь у програмі бета-тестування, отримують комплект, який складається з антени та маршрутизатора Wi-Fi для бездротового підключення до супутникового інтернету. У США стартовий комплект коштує 500 доларів при щомісячній абонентській платі 100 доларів.
Комплект Starlink: антена та Wi-Fi роутер / Фото rwinkle
Наразі SpaceX вже надає інтернет-послуги Starlink у США, Канаді, Великобританії та Франції. Компанія заявляє, що бета-версія повинна забезпечувати швидкість від 50 до 150 Мбіт/с з затримками в межах 20-50 мс. У планах SpaceX побудова заводу Starlink у Техасі, а також розгорнути супутникові послуги до кінця року в 25 країнах. Крім того компанія нещодавно подала заявку на забезпечення доступу до супутникового інтернету рухомих об'єктів.