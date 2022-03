Як працює та скільки коштує супутниковий інтернет Starlink

Чимало користувачів з нетерпінням чекали, коли Starlink запрацює в Україні. Терміни підключення постійно переносили, поки на Україну не напала Росія, а міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров не попросив Ілона Маска про допомогу з терміналами.

Як повідомляв 24 канал, широкосмуговий супутниковий інтернет Starlink запрацював в Україні 26 лютого, а перші термінали відправлені Ілоном Маском з'явилися вже 28 лютого. Як супутниковий інтернет Starlink допомагає військовим та цивільним – ми писали тут.

Як працює супутниковий інтернет Starlink

Вже зараз Starlink це глобальний провайдер інтернету, що обслуговує близько 145 000 користувачів в усьому світі. На черзі ще 500 тисяч, які подали заявку. Компанія надає широкосмуговий доступ до інтернету.

Система працює через супутники зв'язку, розташовані на низькій навколоземній орбіті (близько 500 кілометрів над поверхнею). Кожен важить приблизно 250 кілограмів та працює від сонячної батареї. Термін служби – 8 років. Зараз не орбіті у робочому стані перебувають 1915 супутників. Всього запущено 2091, частина з них – тестові зразки та прототипи.



Ілюстративна схема роботи Starlink / Фото nknews

Щоб підключитись, потрібен спеціальний термінал з антеною.

В комплект входить:

антена,

кабелі,

Wi-Fi роутер,

блок живлення.



Комплект Starlink / Фото SpaceX

Керується система через додаток у смартфоні. Антену слід встановити надворі так, щоб вона не була закритою, а була направленою у небо. Ідеальні показники швидкості та стабільності сигналу досягаються за умов сприятливої погоди та відсутності густих хмар.



Антена Starlink для забезпечення роботи інтернету / Фото lapampanuestra



Додаток для управління інтернетом Starlink / Фото techcrunch

Скільки коштує підключення та обладнання

Зараз Satrlink приймає абонентів в чергу на підключення в усьому світі, де працює послуга. На жаль в Україні поки офіційно купити обладнання змоги не має, однак для того, аби стати в чергу на підключення необхідно внести передоплату у розмірі 99 або 500 доларів.

Вартість повного комплекту обладнання якраз і становить 500 доларів. Щоб користуватися інтернетом також потрібно внести щомісячну абонплату в розмірі 99 доларів.

Перший доступний пакет Starlink називається Better Than Nothing Beta. Компанія не гарантує швидкість та стабільність роботи системи. Але офіційно швидкість передачі може коливатися від 50 Мбіт/сек до 200 Мбіт/сек й вище. Затримки – 15 мс до 40 мс.

Як підключитися до Starlink

Існує також преміум пакет для бізнесу. Вартість підключення та комплекту обладнання в рамках преміум-підписки – 2500 доларів. Місячна абонплата – 500 доларів.

Попри те, що офіційно придбати обладнання українці зараз не можуть, підключитися до мережі все ж можливо. Наприклад, якщо ви купили комплект Starlink заздалегідь за кордоном. Так, українець Олег Кутков протестував роботу мережі після того, як Starlink запрацював в Україні.

Існує два способи підключитися до Starlink. Для приватних осіб та для бізнесу. У будь-якому випадку спочатку необхідно зареєструватися на офіційному сайті проєкту та внести передоплату у розмірі місячної абонплати або ціни обладнання.

Потрібно вказати свою точну адресу. Місце, де ви маєте намір використовувати термінал.

Обов'язково внести передоплату залежно від пакета. Гроші зарахуються, як абонплата, коли прийде ваша черга купувати комплект обладнання.

Потрібно вказати свою електронну пошту (вона буде ідентифікатором вашого облікового запису) та оформити заявку протягом 15 хвилин. Якщо протягом цього часу гроші не надійдуть на рахунок Starlink, всю процедуру доведеться повторити від початку

Хоча ви вносите передоплату, компанія не гарантує вам, що ви взагалі отримаєте комплект обладнання

SpaceX заявляє, що кількість підключень для кожного географічного регіону є строго обмеженою.

Пріоритет отримають ті, хто першим подав заявку.

Постачання преміум-комплектів для бізнес-користувачів очікуються не раніше другого кварталу 2022 року.



Михайло Федоров та перша партія Starlink в Україні / Фото FEDOROV

Недоліки в роботі

На даному етапі Starlink працює за принципом ретранслятора. Сигнал від терміналу користувача потрапляє на супутник, а з нього – на найближчу наземну станцію. Станом на лютий 2022 року сигнал між супутниками не передається. Тому зона покриття перебуває в радіусі приблизно 900 кілометрів. навколо наземних станцій.

Підключати жителів інших країн або жителів США, які проживають в інших регіонах країни, SpaceX не поспішають. Хоча прийом заявок від охочих з усього світу вже розпочали. Але користувачам, які подали заявку та внесли передоплату у розмірі 99 доларів, не дають жодних гарантій. І називають лише приблизний час підключення.

SpaceX зобов'язана отримувати ліцензію державного регулятора кожної країни, де надається послуга. Тому затримки часто викликані через бюрократичні тяганини. Компанія не розголошує деталей своїх переговорів з урядами.

Цікаво, що до моменту, поки Михайло Федоров не попросив у твітері Ілона Маска про допомогу з підключенням Starlink, SpaceX вже кілька тижнів працювала над тим, щоб офіційно розпочати роботу сервісу в Україні.

Покращення Starlink для роботи в Україні

Після того, як Starlink офіційно розпочав роботу в Україні він став мішенню російських військ, які постійно намагаються вплинути на роботу мережі. Через це Ілон Маск повідомив, що SpaceX перекидає додаткові ресурси для забезпечення надійної роботи системи.

Так, наприклад SpaceX постійно працює над покращенням кіберзахисту обладнання. Крім того, свіже оновлення програмного забезпечення дозволяє антенам працювати на ходу та заряджатися від автомобільного прикурювача.

SpaceX серйозно підійшла до роботи над Starlink в Україні. Ілон Маск повідомив, що на проєкт перекинули команду Starship, яка працювала над космічним кораблем. Через це навіть перенесли запуск корабля на невизначений час.