Коли Starlink запрацює в Україні: відома приблизна дата
Компанія Ілона Маска продовжує збільшувати кількість супутників у сузір'ї Starlink навколо Землі. Разом з тим супутниковим інтернетом вже користуються тестери з Канади та Великобританії
Джерело:Ліга Tech
Якщо вірити офіційному сайту Starlink, де можна оформити заявку на тестування, SpaceX розраховує на те, що доступ до її супутникового інтернету в Україні з'явиться вже у 2022 році.
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Вже зараз на сайті Starlink можна забронювати послугу за ціною в 99 доларів. Зазначимо, що разом з Україною Starlink розраховую у 2022 році запрацювати також у таких країнах як Білорусь та Молдова. Щодо ЄС то тут супутниковий інтернет Маска має запрацювати до кінця 2021 року.
Starlink розраховує на розгортання мережі в Україні у 2022 році / Скріншот 24 канал
Що таке Starlink?SpaceX з травня 2019 року виводить на орбіту групи міні-супутників в рамках проєкту Starlink для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити користувачів широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якій частині планети. Зараз у складі цієї системи зв'язку в навколоземному просторі знаходяться більше ніж 1000 апаратів.
SpaceX збирається у 2021 році забезпечити за допомогою поточного супутникового угруповання, яке буде ще поповнюватися, інтернет-покриттям всю площу Північної Америки. У планах компанії також охопити покриттям системи Starlink майже всю планету. Загальна сума інвестицій для реалізації проєкту оцінюється в 10 мільярдів доларів.
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