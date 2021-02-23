Компанія Ілона Маска продовжує збільшувати кількість супутників у сузір'ї Starlink навколо Землі. Разом з тим супутниковим інтернетом вже користуються тестери з Канади та Великобританії

Якщо вірити офіційному сайту Starlink, де можна оформити заявку на тестування, SpaceX розраховує на те, що доступ до її супутникового інтернету в Україні з'явиться вже у 2022 році.

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Вже зараз на сайті Starlink можна забронювати послугу за ціною в 99 доларів. Зазначимо, що разом з Україною Starlink розраховую у 2022 році запрацювати також у таких країнах як Білорусь та Молдова. Щодо ЄС то тут супутниковий інтернет Маска має запрацювати до кінця 2021 року.



Starlink розраховує на розгортання мережі в Україні у 2022 році / Скріншот 24 канал