Starlink в Україні показує, на що здатні мегасузір'я супутників, – генерал США

Космічне командування США було вражене здатністю SpaceX забезпечити доступ до інтернету у тих регіонах України, де тривають активні бойові дії. Про це 8 березня розповів голова командування США Джеймс Дікінсон на Сенатському комітеті зі збройних сил.

За словами генерала Космічного командування США Дікінсона, можливості Starlink та його мегасузір'я здатні забезпечити надійний доступ до мережі за доволі жорстких умов.

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Коментар Дікінсона був відповіддю на питання сенатора Тіма Кейна (штат Вірджинія), який зазначив, що здатність Starlink доставляти інформацію завдяки сузір'ю супутників над Україною є "позитивною новиною".

Росія намагалася заглушити сигнали та заблокувати покриття, і це змусило мене замислитися,

– сказав Кейн.

Він запитав Дікінсона, чи існує правова база для американських комерційних космічних компаній, які можуть брати участь у таких "спірних ситуаціях".

"Ми дивимося на це, сенаторе. Ми дуже тісно співпрацюємо у нашому комерційному інтеграційному осередку саме з цього питання", – сказав Дікінсон.

, або CIC – група з 10 операторів комерційних супутників, які працюють пліч-о-пліч з Космічним командуванням США на базі космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

Стратегічне командування США спочатку створило CIC для обміну розвідувальними даними про загрози у космосі та інші проблеми, що викликають занепокоєння з огляду на залежність військових від комерційних космічних послуг.

У CIC входять:

Intelsat,

SES Government Solutions,

Inmarsat,

Eutelsat,

Maxar,

Viasat,

XTAR,

SpaceX,

Iridium Communications

та Hughes Network Systems.

Сузір'я Starlink

Starlink з майже 2000 супутників на низькій навколоземній орбіті сьогодні є найбільшим у світі комерційним супутниковим угрупованням. SpaceX має дозвіл на запуск 12 000 супутників і додатково зараз запитує дозвіл на розгортання ще 30 000 сателітів.

, напередодні президент SpaceX Гвен Шотуелл заявила, що компанія протягом кількох тижнів працювала над отриманням дозволу на надання послуг Starlink в Україні, перш ніж міністр уряду написав у твітері запит Ілону Маску.