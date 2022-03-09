За словами генерала Космічного командування США Дікінсона, можливості Starlink та його мегасузір'я здатні забезпечити надійний доступ до мережі за доволі жорстких умов.
Не пропустіть На що натякає Росія: підконтрольне окупантам видання опублікувало відео з розвалом МКС
Коментар Дікінсона був відповіддю на питання сенатора Тіма Кейна (штат Вірджинія), який зазначив, що здатність Starlink доставляти інформацію завдяки сузір'ю супутників над Україною є "позитивною новиною".
Росія намагалася заглушити сигнали та заблокувати покриття, і це змусило мене замислитися,
– сказав Кейн.
Він запитав Дікінсона, чи існує правова база для американських комерційних космічних компаній, які можуть брати участь у таких "спірних ситуаціях".
"Ми дивимося на це, сенаторе. Ми дуже тісно співпрацюємо у нашому комерційному інтеграційному осередку саме з цього питання", – сказав Дікінсон.
Стратегічне командування США спочатку створило CIC для обміну розвідувальними даними про загрози у космосі та інші проблеми, що викликають занепокоєння з огляду на залежність військових від комерційних космічних послуг.
У CIC входять:
- Intelsat,
- SES Government Solutions,
- Inmarsat,
- Eutelsat,
- Maxar,
- Viasat,
- XTAR,
- SpaceX,
- Iridium Communications
- та Hughes Network Systems.
Сузір'я Starlink
Starlink з майже 2000 супутників на низькій навколоземній орбіті сьогодні є найбільшим у світі комерційним супутниковим угрупованням. SpaceX має дозвіл на запуск 12 000 супутників і додатково зараз запитує дозвіл на розгортання ще 30 000 сателітів.