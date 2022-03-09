За словами генерала Космічного командування США Дікінсона, можливості Starlink та його мегасузір'я здатні забезпечити надійний доступ до мережі за доволі жорстких умов.

Не пропустіть На що натякає Росія: підконтрольне окупантам видання опублікувало відео з розвалом МКС

Коментар Дікінсона був відповіддю на питання сенатора Тіма Кейна (штат Вірджинія), який зазначив, що здатність Starlink доставляти інформацію завдяки сузір'ю супутників над Україною є "позитивною новиною".

Росія намагалася заглушити сигнали та заблокувати покриття, і це змусило мене замислитися,
– сказав Кейн.

Він запитав Дікінсона, чи існує правова база для американських комерційних космічних компаній, які можуть брати участь у таких "спірних ситуаціях".

"Ми дивимося на це, сенаторе. Ми дуже тісно співпрацюємо у нашому комерційному інтеграційному осередку саме з цього питання", – сказав Дікінсон.

Стратегічне командування США спочатку створило CIC для обміну розвідувальними даними про загрози у космосі та інші проблеми, що викликають занепокоєння з огляду на залежність військових від комерційних космічних послуг.

У CIC входять:

  • Intelsat,
  • SES Government Solutions,
  • Inmarsat,
  • Eutelsat,
  • Maxar,
  • Viasat,
  • XTAR,
  • SpaceX,
  • Iridium Communications
  • та Hughes Network Systems.

Сузір'я Starlink

Starlink з майже 2000 супутників на низькій навколоземній орбіті сьогодні є найбільшим у світі комерційним супутниковим угрупованням. SpaceX має дозвіл на запуск 12 000 супутників і додатково зараз запитує дозвіл на розгортання ще 30 000 сателітів.