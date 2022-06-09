Starlink Ukraine отримав ліцензію оператора

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про надання компанії Ілона Маска SpaceX ліцензії для використання технології Starlink.

SpaceX офіційно зареєструвала представництво Starlink Ukraine наприкінці квітня й розпочала процес отримання ліцензії. Про це ми повідомляли в окремому матеріалі.

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Що відомо

Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1. Представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні!

– написав Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Отримана ліцензія дозволить компанії не лише спростити процес комунікації з владою та користувачами, а й залишитись в Україні навіть після перемоги над Росією. Starlink зможе працювати не лише як екстрена допомога в зонах відсутності інтернету, а й повноцінно як комерційний інтернет-оператор.

Трохи статистики

Сьогодні Starlink має приблизно 150 000 активних щоденних користувачів в Україні, за даними компанії Apptopia. Термінали працюють для обʼєктів соціальної інфраструктури — це школи, лікарні, сільські ради, пожежні частини. Після звільнення містечок Київщини та Чернігівщини оператори почали відновлювати зв’язок за допомогою Starlink.

Є села, де обстрілами перебили 10 кілометрів кабелю. Завдяки одній станції Starlink провайдер зміг швидко відновити доступ до інтернету. Це унікальний досвід використання Starlink, і такого ще не було в світі,

– писав раніше Михайло Федоров.

Технологію також використовують військові. Проте вони стикаються з деякими проблемами. У зонах боїв проти окупантів, де супутниковий інтернет найбільш затребуваний, сигнал від супутників найслабший, оскільки орбітальні супутники знаходяться далі від своїх наземних станцій.

Найближча до України наземна станція Starlink знаходиться у Польщі. Ще по одній у Литві та Туреччині. Тому Мінцифри вже оголосило про плани збудувати в Україні свою наземну станцію. Неясно, чи згоджені ці плани зі SpaceX та Ілоном Маском, але отримана ліцензія, ймовірно, також спростить їхню реалізацію.