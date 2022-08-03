SpaceX представила рюкзак за 250 доларів для транспортування тарілок Starlink

Приватна космічна компанія SpaceX представила аксесуар, призначений для зручного транспортування обладнання супутникового інтернету Starlink. Рюкзак одразу привертає увагу своїми футуристичними формами і є по суті жорстким чохлом із застібкою-блискавкою, з лямками та ручками зверху та збоку. Він підходить для переміщення повного набору для підключення до Starlink – "тарілки", роутера та кабелів.

У компанії вважають, що рюкзак буде популярним серед тих хто часто транспортує обладнання Starlink зокрема ті, хто живуть в будинках на колесах. Тим часом у мережі вже почали жартувати, що SpaceX може робити бізнес лише на продажі таких рюкзаків, адже ціна складає чималі 250 доларів.

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Starlink Travel Case / Скриншот із сайту SpaceX

А проте, варто пам'ятати, що це не рюкзак за 250 доларів, а спеціалізований захисний кейс виконаний у формі рюкзака, який суттєво полегшує транспортування обладнання. Відтак ціна кейса насправді доволі конкурентна, оскільки аналоги на ринку обійдуться дорожче.

Наприклад більш звичний захисний кейс призначений для транспортування обладнання Pelican 1610 Case коштує 310 доларів.



Pelican 1610 Case / Фото Amazon

До речі, для любителів hi-end рішень є версія Caseman 20911 Starlink Case, яка має спеціальний отвір для кріплення антени та встановлення обладнання. Обійдеться такий кейс в 409 доларів.



Caseman 20911 Starlink Case / Фото Caseman

Нагадаємо, що раніше SpaceX, офіційно анонсувала Starlink Maritime – високошвидкісний інтернет із малою затримкою. Сервіс орієнтований на морські транспортні засоби. Вартість Starlink Maritime становить 10 тисяч доларів, а щомісячна підписка обійдеться в 5 тисяч доларів. Як повідомляє SpaceX, швидкість завантаження даних забезпечуватиметься на рівні до 350 Мбіт/с біля моря.

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Варто зазначити, що тарілка й обладнання Maritime буде суттєво відрізнятися від аналогів для домашнього користування. Пристрій є подвійним високопродуктивним терміналом, який здатний підтримувати зв'язок під час потужного шторму у морі. Також Maritime отримав додатковий захист від впливу солоної води та сильних вітрів і здатен витримати навіть шторм (принаймні так заявляє SpaceX).