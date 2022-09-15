Starlink нарешті досягнув Антарктиди: сервіс доступний на усіх континентах планети

Супутниковий інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX нарешті прибув на станцію Мак-Мердо на узбережжі Антарктиди. Це означає, що він тепер доступний – принаймні потенційно – на всіх семи континентах.

Національний науковий фонд США, який фінансує американську антарктичну програму в Мак-Мердо та інших місцях, повідомив про цю новину у своєму твіттері.

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Вчені USAP в Антарктиді, які підтримуються NSF, на сьомому небі від щастя! Starlink тестує полярна служба на станції Мак-Мердо, де нещодавно розгорнули користувацький термінал, збільшуючи пропускну здатність і зв'язок для підтримки науки,

– повідомило відомство.

Оскільки база в Мак-Мердо є основним центром кліматології і геології, там вже було налагоджено досить серйозний супутниковий зв'язок через традиційного провайдера. Але конкуренція за обмежену пропускну здатність є жорсткою. Додавання термінала Starlink має принаймні частково полегшити ці проблеми.

Проте це не зовсім традиційна схема. Як зазначили в SpaceX, "в такому віддаленому місці, як Антарктида, ця можливість забезпечується космічною лазерною мережею Starlink".

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Космічні лазери звучать круто, і так воно і є, оскільки вони забезпечують високошвидкісне з'єднання між віддаленими супутниками – до тих пір, поки ви можете тримати лазер спрямованим в потрібному напрямку. SpaceX випробовує це в обмеженому обсязі, з кінцевою метою дозволити супутникам Starlink сформувати своєрідну комірчасту мережу, яка може з'єднати навіть такі віддалені місця, як Антарктиду й середину океану, з інтернетом.