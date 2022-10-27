Плоска панельна антена обійдеться абонентам в чималі 2500 доларів. Вона краще підходить для рухомих транспортних засобів, оскільки її широка зона огляду дозволяє підключитися до більшої кількості супутників. Компанія попередила клієнтів, що використання будь-якої іншої тарілки Starlink в дорозі призведе до анулювання їх обмеженої гарантії.

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Можливості нової антени та послуги

Попри те, що в першу чергу нове обладнання продається власникам RV (рекреаційних транспортних засобів), генеральний директор SpaceX Ілон Маск написав у Твіттері, що послуга працює "на будь-якому рухомому наземному об'єкті", на якому може поміститися тарілка з площею трохи більше ніж половина квадратного метра поверхні.

Плоска панельна антена також поставляється з розширеними можливостями GPS для забезпечення стабільного зв'язку в дорозі, заявила SpaceX, є "стійкою в суворих умовах" і призначена для постійної установки на транспортному засобі.

Вартість підписки

Starlink для автофургонів буде коштувати ті ж 135 доларів на місяць в США, незалежно від антени. Нова послуга буде готова до кінця року для "обраних ринків", де Starlink має регуляторні дозволи на надання зв'язку під час руху, заявили в компанії.

Ці ринки включають Сполучені Штати, хоча SpaceX заявляє, що поточні обмеження пропускної здатності означають, що високошвидкісні послуги з низькою затримкою не гарантуються на південному сході країни в години пік.

Антени для автофургонів

Стандартна антена Starlink для автофургонів залишається доступною і може бути доставлена протягом двох тижнів – навіть клієнтам в районах з низькою пропускною здатністю, які перебувають у списках очікування, що продовжуються до 2023 року за іншими планами обслуговування Starlink.

Станом на середину жовтня Starlink для автофургонів мав понад 100 000 клієнтів, попри те, що був запущений лише п'ятьма місяцями раніше.

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Незвичний тест Starlink в Україні

Попри те, що звичайна антена Starlink не рекомендується для використання під час руху і взагалі не гарантує стабільне з'єднання та роботу інтернету, українські фахівці з Мінцифри змусили її працювати стабільно. Вони зазначили, що вдалося домогтися впевненої роботи інтернету, стабільного з'єднання та прийнятної для більшості потреб швидкості.