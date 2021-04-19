Кількість супутників Starlink на орбіті продовжує зростати. У квітні президент і операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що компанії залишилося зробити кілька запусків протягом декількох місяців, після чого Starlink зможе забезпечити повне глобальне покриття і доступ в інтернет.

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Ілон Маск знову розкриває плани у Twitter

Тім Додд, співавтор подкасту "Наше смішне майбутнє", запитав у Ілона Маска про те, чи будуть користувачі Starlink прив'язані до одного і того ж місця без можливості взяти інтернет із собою, встановивши портативну версію обладнання для доступу Dishy McFlatface, наприклад, на фургон. Підприємець відповів.

Yeah, should be fully mobile later this year, so you can move it anywhere or use it on an RV or truck in motion. We need a few more satellite launches to achieve compete coverage & some key software upgrades. — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2021

Так, в цьому році він повинен стати повністю мобільним, щоб ви могли переміщати його [портативну версію терміналу Starlink] куди завгодно або використовувати в русі на автофургоні або вантажівці. Нам потрібно ще кілька запусків супутників, щоб забезпечити повноцінне покриття і деякі ключові оновлення програмного забезпечення,

— повідомив Ілон Маск.

Минулого місяця компанія подала заявку до Федеральної комісії зв'язку США (FCC) щоб отримати дозвіл на випуск компонентів для надання доступу до інтернету через супутникову мережу на транспортних засобах, що переміщуються по землі, воді і повітрю. Тоді Маск пояснював, що термінали, які компанія пропонує сьогодні, занадто габаритні для використання на автомобілях Tesla, і мова йде про їх використання на літаках, автобудинках, вантажівках і кораблях.