Велика Британія схвалила роботу супутникової інтернет-служби SpaceX Starlink, а користувачі в країні вже отримали перші комплекти для публічного бета-тестування.

Про це ресурсу Вusiness Insider повідомив представник регулятора Ofcom, який у листопаді надав аерокосмічної компанії Ілона Маска дозвіл на запуск Starlink.

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Starlink у Великій Британії

Жителі Великої Британії, які підписалися на програму бета-тестування "Краще, ніж нічого", вже почали отримувати комплекти Starlink від SpaceX вартістю 439 фунтів стерлінгів (близько 16 827 гривень). Щомісячна плата за тестову послугу становить ще 84 фунти (3 219 гривень).

Один з користувачів з сільської місцевості Девона на південному заході Англії повідомив, що отримав маршрутизатор і термінал для підключення до супутників напередодні Нового року. За його словами, швидкість скачування при інтернет-підключенні у нього раніше становила всього 0,5 Мбіт/с у провайдера British Telecom. Тепер завдяки Starlink вона в середньому становить 85 Мбіт/с.

Вже через годину після встановлення ми провели вікторину через Zoom з онуками – це було чудово,

– сказав він.

SpaceX запустила бета-тестування Starlink у США в кінці 2020 року. Ліцензія Великобританії дозволяє Starlink конкурувати з традиційними наземними провайдерами інтернету на кшталт BT Group, а також супутниковими компаніями на кшталт OneWeb.

У повідомленні SpaceX від 26 жовтня мовиться, що користувачі, які беруть участь у бета-тестуванні, можуть розраховувати на швидкість від 50 до 150 Мбіт/с. Деякі користувачі зі США заявили, що спостерігають швидкість завантаження понад 210 Мбіт/с.

Метою Маска в рамках Starlink є надання надшвидкісного широкосмугового інтернету по всьому світу за допомогою величезного сузір'я супутників, що налічуватиме кілька тисяч одиниць на низькій навколоземній орбіті.