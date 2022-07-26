Найбільше в Європі: стало відомо скільки терміналів Starlink працює в Україні

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про те, що в Україні вже працює близько 12 тисяч терміналів супутникового інтернету Starlink. Політик поділився деталями цікавого тесту і розповів про те, як країна співпрацює зі SpaceX.

Така кількість терміналів Starlink є найбільшою в Європі. Це при тому, що наразі супутниковим інтернетом користуються установи та служби першої необхідності.

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Так, наразі пріоритет у використанні Starlink надається:

рятувальника,

пожежника,

лікарям,

лікарням,

школам,

енергетичним компаніям та іншим установам, яким для роботи необхідне якісне та стійке інтернет-з'єднання у складних умовах.

Незвичний тест продемонстрував стійкість Starlink

Відомо, що SpaceX позиціонує Starlink як фіксовану систему для інтернету. Тобто обладнання повинно бути встановлено в місці з найкращим покриттям та доступністю сигналу – для цього попередньо потрібно здійснити необхідні вимірювання за допомогою додатку.

Нещодавно компанія випустила версію обладнання для пересувних будинків, однак важливою умовою роботи системи залишається непорушність обладнання.

Як тестували Starlink під час руху

У Мінцифрі розповіли про те, як перевірили роботу Starlink в автомобілі на швидкості 130 км/год. Ще ж і надто, відомство зазначає, що виміри продемонстрували лише 7% втрати пакетів. Тобто можна сказати, що інтернет Starlink на ходу працює зі стабільністю 93%.

Завдяки терміналам Starlink інтернет має з’явитися на залізниці! Це значить, що в потязі можна буде дивитися відео, слухати музику та бути на зв’язку з близькими,

– зазначили у Мінцифри.

Варто зазначити, що команда Мінцифри, яка проводила тестування роботи Starlink на ходу використала автомобільну шину для стабілізації антени і це дало свої плоди.

На практиці виявилося, що стабільності роботи супутникового обладнання на ходу виявилося достатньо для комфортного перегляду відео на YouTube та роботи в інтернеті.

У відомстві додали, що усі результати тестування буде передано в SpaceX для їх подальшого вивчення.

Тест роботи Starlink на швидкості 130 км/годину: дивіться відео

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Раніше у SpaceX повідомляли про роботу над оновленням та спеціальною версією обладнання, яке працюватиме під час руху автомобіля, однак досі про це нічого не було відомо. Ймовірно Україна в жорстких умовах війни стала для SpaceX справжнім полем для випробування де можна перевірити роботу супутникового інтернету Starlink у різних умовах.