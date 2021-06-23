Президент компанії SpaceX зазначила, що стабільне покриття в усьому світі буде забезпечено вже у вересні, але потім компанія повинна буде отримати усі необхідні регуляторні дозволи.

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Ми успішно підготували 1800 супутників, і як тільки всі ці супутники досягнуть своєї робочої орбіти, ми отримаємо постійне глобальне покриття, тому це повинно статися близько вересня,

– розповіла Гвен Шотвелл, президентка компанії SpaceX.

Після виведення на орбіту необхідно отримати дозволи для надання послуг телекомунікаційного зв'язку у кожній країні. Загалом компанія планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 000 супутників вартістю близько 10 мільярдів доларів.

На сьогоднішній день бета-версією інтернету Starlink можуть скористатися в 11 країнах.

Коли розпочнеться тестування Starlink у Європі

Ще у листопаді 2020 року Ілон Маск наголошував, що тестування інтернету Starlink в Європі почнеться у лютому-березні 2021 року. Але поки що Starlink працює тільки в 11 країнах, включаючи США, Канаду і Австралію.

Технічні обмеження супутникового інтернету:

швидкість завантаження становить близько 135 Мбіт/с;

швидкість віддачі – 25 Мбіт/с;

наразі сигнал досить нестабільний;

антени Starlink можуть перегріватися.