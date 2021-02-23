SpaceX збільшить швидкість супутникового інтернету Starlink і розширить покриття на одну країну

За словами генерального директора SpaceX Ілона Маска вже у 2021 році космічна компанія забезпечить подвоєння швидкості мережі Starlink. Маск також зазначив, що повне покриття планети супутниковим інтернетом відбудеться у 2022 році.

Разом з тим SpaceX почала приймати попередні замовлення на свій супутниковий Інтернет у порядку черги на своєму офіційному сайті. Також стало відомо, що компанія отримала дозвіл на надання послуг у Франції, про це повідомляє портал Tesmanian. Нагадаємо, що компанія вже надає послуги доступу до супутникового інтернету у США, Канаді та Великобританії.

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Збільшення швидкості інтернету Starlink

Про збільшення швидкості передачі даних Ілон Маск повідомив у своєму твітері, відповідаючи на коментар підписника. Він наголосив, що швидкість подвоїться приблизно до 300 Мбіт/с, а затримка знизиться приблизно до 20 мс вже у 2021 році.

Розширення покриття Starlink

У наступному твіті Маск зазначив, що мережа Starlink стане доступною для більшості жителів Землі до кінця 2021 року, а повне покриття планети супутниковим інтернетом SpaceX очікує вже у наступному році. Він також додав, що як і інші супутникові сервіси, Starlink у першу чергу спрямовані на споживачів, що проживають у малонаселених районах, куди прокладка проводового інтернету здається недоцільною і дуже дорогою.

За оцінками SpaceX, вартість повного розгортання мережі Starlink, яка буде складатися з декількох тисяч орбітальних супутників, обійдеться компанії приблизно в 10 мільярдів доларів. Щорічно мережа зможе приносити близько 30 мільярдів доларів виручки або приблизно в 10 разів більше, ніж щорічно приносить SpaceX основний вид діяльність – запуск ракет-носіїв.