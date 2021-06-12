Starlink почав переговори з авіакомпаніями про запуск Wi-Fi у літаках

Супутниковий оператор Starlink хоче запровадити Wi-Fi у літаках. Компанія вже почала переговори з авіакомпаніями. Для цього SpaceX змінить конструкцію антен і супутників.

Оператор Starlink уже провів кілька демонстрацій свого продукту для використання Wi-Fi у літаках. Компанія хоче офіційно презентувати його найближчим часом. Про це розповів на галузевому саміті Джонатан Хофеллер, віцепрезидент SpaceX по Starlink і продажах.

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Що відомо

Обладнання спроєктує і виготовить SpaceX. Компанія покращить конструкцію нових антен, щоб використовувати їх для авіаційного зв'язку.

У 2020 році SpaceX подала заявку на тестування Starlink на п'яти літаках Gulfstream.

У березні 2021 року запросили дозвіл у Федеральної комісії зі зв'язку на використання Starlink з "наземними станціями в русі", наприклад, у вантажівках, морських суднах і літаках.

Вже наступне покоління Starlink матиме спеціальний міжспутниковий зв'язок, щоб забезпечувати доступ літакам над віддаленими частинами океану.

SpaceX з 2018 року запустила на орбіту понад 1500 супутників Starlink із запланованих 4440, для глобального покриття широкосмуговим Інтернетом.

У 2020 році стала доступна підписка на бета-тестування інтернету від Starlink за 99 доларів на місяць.