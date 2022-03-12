Starlink в Одесі: місто отримало оновлене обладнання для роботи супутникового інтернету
Джерело:телеграм-канал Суспільне Одеса
Нещодавно в Україну прибула чергова партія обладнання від SpaceX для роботи супутникового інтернету Starlink. Їх почали відправляти в інші українські міста для забезпечення стійкого зв'язку.
Так, в Одесі антену та інше обладнання отримав Одеський гуманітарний центр. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на депутата міськради Петра Обухова.
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Слід зауважити, що наразі в Одесі проблем з інтернетом немає. Обладнання буде використовуватися, якщо в регіоні не буде доступу до основної мережі.
Антена Starlink / Фото Петро Обухов
Нагадаємо, що раніше обладнання для супутникового інтернету Starlink також отримав Житомир.
Starlink продовжує прибувати в Україну
Нову партію обладнання від Ілона Маска Україна отримала 9 березня. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що це завдяки тому, що Ілон Маск підтримав українців й дотримав слова. Крім стандартного обладнання для забезпечення роботи Starlink Маск також додав генератори і адаптери для автомобільних прикурювачів.