Так, в Одесі антену та інше обладнання отримав Одеський гуманітарний центр. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на депутата міськради Петра Обухова.

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Слід зауважити, що наразі в Одесі проблем з інтернетом немає. Обладнання буде використовуватися, якщо в регіоні не буде доступу до основної мережі.



Антена Starlink / Фото Петро Обухов

Цікавий факт! Слід зауважити, що антена, яку розмістили в Одеському гуманітарному центрі, має прямокутну форму. Це вже оновлене обладнання, яке якісно відрізняється від попередніх, круглих антен. Крім того, нові антени мають менший розмір та вагу. Також нова версія обладнання має інший маршрутизатор – MU-MIMO 3x3. Завдяки цьому система здатна одночасно передавати дані через три канали на три різні пристрої без перевантаження мережі. В оригінальній версії використовувався маршрутизатор MU-MIMO 2x2 на два канали передачі.

Нагадаємо, що раніше обладнання для супутникового інтернету Starlink також отримав Житомир.

Starlink продовжує прибувати в Україну

Нову партію обладнання від Ілона Маска Україна отримала 9 березня. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що це завдяки тому, що Ілон Маск підтримав українців й дотримав слова. Крім стандартного обладнання для забезпечення роботи Starlink Маск також додав генератори і адаптери для автомобільних прикурювачів.