В інтерв'ю Financial Times минулого тижня Ілон Маск повідомив, що представники китайського уряду безпосередньо просили його обмежити доступ до Starlink на території Китаю.

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Пекін чітко дав зрозуміти своє несхвалення розгортанням Starlink... в Україні. Китай шукав запевнень, що я не буду продавати Starlink в країні,

– сказав Маск виданню.

З опису незрозуміло, чи погодився Маск на прохання Пекіна, але на карті послуг Starlink немає планів розгортання у Китаї. Сусідні країни, такі як Тайвань, Монголія і В'єтнам, вказані як "очікують схвалення регулюючих органів".

Чому Китай насправді боїться Starlink

Пропонуючи підключення до інтернету в обхід звичайних провайдерів послуг, Starlink став популярною ідеєю для обходу мережевої цензури в усьому світі. Зовсім нещодавно Starlink зробив можливим доступ до інтернету в Ірані у відповідь на широкі протести і пов'язану з ними цензуру. Проте інтернет-цензура в Китаї є набагато організованішою і будь-яка спроба обійти її через Starlink, швидше за все, наштовхнеться на відплату з боку центрального уряду.

Куди вітер туди й Маск

Ця ситуація демонструє, яким вразливим є Ілон Маск до міжнародного тиску, навіть попри те, що у своїх публічних заявах він відстоює принципи свободи слова. Tesla має завод у Шанхаї і там компанія продала понад 80 000 автомобілів. Як наслідок, Маск залишається в тісних відносинах з китайським урядом, навіть є автором колонки для журналу, яким керує агентство з інтернет-цензури в Китаї.

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Також неможна не пригадати нещодавні поширення Ілоном Маском відверто пропагандистських російських наративів, де він розповідав про те, що "Крим – це помилка Хрущова" і "частина населення України хоче до Росії".

Водночас Маск, як ніколи раніше, має усі шанси стати власником Twitter. Після місяців заплутаної драми Маск на початку жовтня підтвердив свою готовність придбати соціальну мережу за спочатку узгодженою ціною, заявивши судді в його цивільній справі з компанією, що він вважає, що угода буде закрита до 28 жовтня.