Одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну глава SpaceX Ілон Маск відгукнувся на прохання очільника Мінцифри Михайла Федорова та направив в Україну перші термінали Starlink. Тоді ж в Україні запрацював супутниковий інтернет роботу якого забезпечує сузір'я з більш ніж 2000 супутників на низькій навколоземній орбіті.

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Нині термінали Starlink допомагають відновлювати пошкоджені вузли мережі швидкими темпами і забезпечують роботу як військової, так і важливої цивільної інфраструктури у районах, які найбільше постраждали від бойових дій.

Так, оператори Vodafone, Lifecell та інші вже успішно застосовували обладнання Starlink для відновлення пошкоджених елементів мережі. Зокрема у Vodafone наголосили, що за допомогою Starlink вдається дуже швидко відновлювати зруйновані та пошкоджені вузли на ремонт яких за інших умов пішло б дуже багато ресурсів та ще й в умовах підвищеної небезпеки.

Чому Starlink поки не доступний для усіх бажаючих

У Держспецзв'язку наголосили, що для повноцінної роботи супутникового інтернету Starlink в Україні необхідно провести низку перевірок. Наразі це обладнання є вкрай важливим для забезпечення роботи важливої інфраструктури, але згодом воно може стати доступним і для інших.

Масове використання супутникового інтернету Starlink може частково впливати на роботу радіорелейного обладнання українських військових. Тому використання терміналів для доступу в мережу від компанії SpaceX споживачами, окрім об’єктів критичної інфраструктури, наразі обмежене,

– повідомило відомство.

У Держспецзв'язку зазначають, що це пов'язано із новизною техніки від SpaceX і така проблема є тимчасовою. Ці обмеження будуть зняті згодом, після того, як буде проведена низка розрахунків та досліджень, які продемонструють, наскільки робота терміналів на частотах, які вони використовують, може вплинути на роботу інших користувачів.

"Після підтвердження безпеки використання терміналів Starlink, вони можуть бути допущені до масового використання", – підтвердили у Держспецзв'язку.