Виступаючи 6 квітня на Satellite 2021 LEO Digital Forum, Гвінн Шотвелл повідомила, що SpaceX сподівається перетнути цей кордон через кілька місяців, коли завершить в цілому 28 регулярних запусків Starlink. Варто сказати, що 7 квітня пройшов 23-й успішний запуск діючих супутників 1.0, перші з яких були виведені на орбіту у листопаді 2019 року. На висоту в 250 км було виведено ще 60 супутників.

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Загалом з більш ніж 1383 супутників, запущених SpaceX за ці 17 місяців, близько 1 369 все ще знаходяться на орбіті і, щонайменше 1 356 з них функціонують так, як очікувалося, більш ніж 900 досягли своїх кінцевих орбіт і знаходяться в робочому стані. Ще 400, мабуть, знаходяться на довготривалих паркувальних орбітах на десятки-сотні кілометрів нижче від своєї експлуатаційного орбіти в 550 км.

Розширення сузір'я Starlink на орбіті

SpaceX, схоже, зупинить запуски Starlink приблизно на два тижні, щоб повністю зосередитися на другому регулярному запуску космонавтів на кораблі Crew Dragon у рамках місії Crew-2. Компанія, як очікується, повернеться до прискорених пусків Starlink у кінці квітня. Якщо з цього моменту SpaceX буде відповідати своєму середньому показнику в I кварталі 2021 року і буде запускати Starlink кожні 12 днів, то пуск Starlink-28 може відбутися приблизно в кінці червня – а, можливо, і раніше. Після цього залишаться тільки перевірки працездатності кожного супутника і підйом на робочі орбіти.



Покриття Starlink на початку березня / Фото SpaceX

Іншими словами, якщо не буде спостерігатися безпрецедентна кількість ранніх відмов супутників або підйом на цільові орбіти не займе занадто багато часу, SpaceX матиме достатньо діючих супутників (близько 1700) для майже повного безперервного покриття супутникового широкосмугового зв'язком Starlink населеного світу до кінця третього кварталу 2021 року.