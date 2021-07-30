Нагадаємо, що перший політ корабля Boeing Starliner закінився невдачею. Післяполітний аналіз виявив низку проблем з кораблем, які Boeing надалі усунула, допрацювавши всі системи Starliner.
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Дата другого безпілотного випробувального польоту за програмою OFT-2 (Boeing Orbital Flight Test-2) кілька разів переносилася і в підсумку була запланована на 30 липня 2021 року, однак і її довелося перенести.
Проблеми під час стикування російського модуля з МКС
Ситуація з несподіваним ввімкненням двигунів російського модуля "Наука" через кілька годин після стикування з МКС змусила NASA і Boeing переглянути термін запуску, зняти ракету-носій Atlas 5 разом з кораблем зі стартового столу – для того, щоб переконатися, що станція готова прийняти корабель.
Як пройде політ Starliner
В ході другого польоту Starliner відправиться до МКС разом з 270 кілограмами припасів для МКС і обладнання. Загальна тривалість польоту складе 5-10 днів, за цей час корабель встигне досягти станції, зістикуватися з нею, після чого повернеться на Землю.
Очікується, що успіх польоту доведе, що корабель готовий до прийому астронавтів, в цьому випадку перший пілотований політ Starliner зробить до кінця цього року.
Що відомо про корабель Boeing Starliner CST-100
- Розробкою свого пілотованого космічного корабля Boeing зайнявся в 2010 році за фінансової підтримки програми NASA Commercial Crew Program, яка аналогічним чином підтримала роботи над кораблем Crew Dragon компанії SpaceX.
- Перший випробувальний політ CST-100 Starliner зробив тільки в грудні 2019 року. Тоді корабель не зміг вийти на розрахункову орбіту через помилки в системі відліку часу, що призвело до перевитрати палива. Корабель не досяг МКС, а після декількох маневрів повернувся на Землю.