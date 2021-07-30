Нагадаємо, що перший політ корабля Boeing Starliner закінився невдачею. Післяполітний аналіз виявив низку проблем з кораблем, які Boeing надалі усунула, допрацювавши всі системи Starliner.

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Дата другого безпілотного випробувального польоту за програмою OFT-2 (Boeing Orbital Flight Test-2) кілька разів переносилася і в підсумку була запланована на 30 липня 2021 року, однак і її довелося перенести.

Проблеми під час стикування російського модуля з МКС

Ситуація з несподіваним ввімкненням двигунів російського модуля "Наука" через кілька годин після стикування з МКС змусила NASA і Boeing переглянути термін запуску, зняти ракету-носій Atlas 5 разом з кораблем зі стартового столу – для того, щоб переконатися, що станція готова прийняти корабель.

Нова дата старту поки не оголошена, можливо він відбудеться 3 серпня.

Як пройде політ Starliner

В ході другого польоту Starliner відправиться до МКС разом з 270 кілограмами припасів для МКС і обладнання. Загальна тривалість польоту складе 5-10 днів, за цей час корабель встигне досягти станції, зістикуватися з нею, після чого повернеться на Землю.

Очікується, що успіх польоту доведе, що корабель готовий до прийому астронавтів, в цьому випадку перший пілотований політ Starliner зробить до кінця цього року.

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