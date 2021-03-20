Виведений з експлуатації американський метеорологічний супутник вибухнув на орбіті після чого утворилося чимало космічного сміття. Наразі не ясно, яку загрозу можуть представляти об'єкти, що розлетілися після вибуху.

Про інцидент поінформувала 18-й підрозділ контролю космічного простору ВВС США.

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Підрозділ підтвердив руйнування NOAA 17 10 березня. Наразі відстежується 16 пов'язаних з цим уламків – немає ознаки, що це було викликано зіткненням (з іншим об'єктом),

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про метеорологічний супутник, який вибухнув на орбіті

Апарат був виведений у космос в червні 2002 року, а його експлуатація завершилася у квітні 2013. Його оператором була Національна інформаційна служба з космічних даних про навколишнє середовище, що входить до складу Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).



Підготовка метеорологічного супутника NOAA-17 / Фото NASA

Відомо, що до вибуху супутник розташовувався на орбіті з мінімальною висотою 800 кілометрів і максимальною висотою 817 кілометрів. Наскільки далеко розлетілися 16 уламків, не уточнюється.