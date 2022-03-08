Як очікувалося до презентації, новий iPhone SE зовні нічим не відрізняється від попередника, який вийшов у 2020 році. Той своєю чергою, повторював дизайн iPhone 8 із 2017 року.

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Характеристики iPhone SE

Новинка отримала 4,7-дюймовий дисплей Retina, що має широкі рамки з торцем. На верхній рамці розташована фронтальна камера, а на нижній – сканер відбитків пальців TouchID. Тильна панель виготовлена ​​зі скла.

Ключова відмінність нового iPhone SE від попередника – однокристальна платформа Apple A15 Bionic (як iPhone 13), яка тут прийшла на зміну чіпу Apple A13 Bionic. Новий процесор крім високої продуктивності має ще одну важливу перевагу – він підтримує зв'язок 5G.



Характеристики iPhone SE / Скриншот

Що ж до інших характеристик, то тут обійшлося без серйозних змін. Тильна камера одиночна, побудована на 12 Мп датчику, має оптику з діафрагмою f/1.8 і підтримує оптичну стабілізацію зображення. Фронтальна камера має роздільну здатність 7 Мп.

Ціна

Apple iPhone SE третього покоління надійде у продаж 18 березня (замовлення з майбутньої п'ятниці), за ціною 429 доларів.



Ціна нового iPhone SE / Скриншот

Цікавий факт! На презентації Apple глава компанії Тім Кук з'явився у синьому светрі та з жовтим розумним годинником Apple Watch.