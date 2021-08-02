У Google зазначають, що в рамках гарантування безпеки користувачів, компанія більше не буде дозволяти вхід на пристроях з Android, що працюють під управлінням Android 2.3.7 і більш ранніх версій, починаючи з 27 вересня 2021 року.

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Якщо ви ввійдете в систему на пристрої після 27 вересня, ви можете побачити повідомлення про помилку авторизації при спробі використовувати продукти і служби Google, такі як:

Gmail;

YouTube;

Карти та інші сервіси.

Як це вплине на можливість користуватися смартфоном

Неможливість авторизуватися в обліковий запис Google зробить взаємодію з пристроєм значно менш комфортною. Крім додатків та сервісів користувачі не зможуть:

створювати нові акаунти Google;

виконувати скидання до заводських налаштувань;

змінювати пароль облікового запису і ін.

Це стосується пристроїв з версіями Android, які були випущені до грудня 2010 року.

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Що Google рекомендує користувачам старих смартфонів

Користувачам пристроїв, яких торкнеться дана проблема, рекомендується оновити програмне забезпечення, якщо це можливо (вкрай дивна порада, якщо врахувати, що Android оновлюється автоматично), або ж перейти на використання більш актуальних моделей пристроїв (просто купити новий смартфон).

До речі, щодо нової версії Android 12, то її офіційний запуск повинен відбутися восени цього року.