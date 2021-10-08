Старе меню "Пуск" знайшлося у новій Windows 11: баг чи фішка
Джерело:Bleeping Computer
Windows 11 вийшла кілька днів тому, і користувачі уже почали масово повідомляти про виявлені баги та недопрацювання Microsoft. Одним з найпомітніших є поява старого меню "Пуск", яке компанія вирішила кардинально переосмислити в новій версії ОС.
Перші скарги з'явились на форумі Reddit. За інформацією користувачів, весь інший інтерфейс – новий.
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Старе меню в новій Windows
Баг спостерігається не лише у користувачів, які встановили ОС вперше, а й у тих, хто тестував експериментальні збірки і оновився до нової збірки.
Ось, як це виглядає:
Старе меню "Пуск" знайшлося у новій Windows 11 / Фото bleepingcomputer
Як пише джерело, деякі користувачі навіть зраділи появі старого інтерфейсу, адже окреме програмне забезпечення, яке повертає колишнє меню "Пуск", продається за гроші.
Імовірно, помилка ховається в налаштування реєстру. Ця частина операційної системи відповідає в тому числі за інтерфейс і деякі особливості його роботи. Що саме потрібно змінити в редакторі реєстру, щоб отримати нову панель завдань і оновлене стартове меню, невідомо.
Що робити?
Повідомляється, що проблема може бути вирішена видаленням останнього накопичувального оновлення або створенням нового профілю користувача. Сама ж компанія поки не коментує ситуацію і не представила варіантів вирішення проблеми. Ймовірно, її усунуть в одному з наступних оновлень Windows 11.
Незрозуміло, навіщо Microsoft взагалі вбудувала у нову ОС старий дизайн. Можливо, компанія спочатку планувала дати користувачам вибір між старим і новим меню Пуск, проте в процесі розробки передумала.