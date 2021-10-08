Перші скарги з'явились на форумі Reddit. За інформацією користувачів, весь інший інтерфейс – новий.

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Старе меню в новій Windows

Баг спостерігається не лише у користувачів, які встановили ОС вперше, а й у тих, хто тестував експериментальні збірки і оновився до нової збірки.

Ось, як це виглядає:



Старе меню "Пуск" знайшлося у новій Windows 11 / Фото bleepingcomputer

Як пише джерело, деякі користувачі навіть зраділи появі старого інтерфейсу, адже окреме програмне забезпечення, яке повертає колишнє меню "Пуск", продається за гроші.

Імовірно, помилка ховається в налаштування реєстру. Ця частина операційної системи відповідає в тому числі за інтерфейс і деякі особливості його роботи. Що саме потрібно змінити в редакторі реєстру, щоб отримати нову панель завдань і оновлене стартове меню, невідомо.

Що робити?

Повідомляється, що проблема може бути вирішена видаленням останнього накопичувального оновлення або створенням нового профілю користувача. Сама ж компанія поки не коментує ситуацію і не представила варіантів вирішення проблеми. Ймовірно, її усунуть в одному з наступних оновлень Windows 11.

Незрозуміло, навіщо Microsoft взагалі вбудувала у нову ОС старий дизайн. Можливо, компанія спочатку планувала дати користувачам вибір між старим і новим меню Пуск, проте в процесі розробки передумала.