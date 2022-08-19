Мова йде про жорсткі диски зі швидкістю 5400 обертів на хвилину, які перестають працювати через звучання хіта Джанет Джексон 1989 року "Rhythm Nation". Цікаво, що проблему підтвердив інженер-програміст Microsoft Реймонд Чен, а сама корпорація присвоїла вразливості офіційний ідентифікатор CVE, що свідчить про правдивість заяв.

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Що відомо про проблему

Першим проблему виявив "великий виробник комп'ютерів", якого Реймонд Чен у своєму дописі не називає. Як з'ясувалось, пісня може вплинути не лише на той пристрій, на якому відтворюється, а й на сусідні комп'ютери навіть інших виробників.

Пояснення досить просте: пісня "Rhythm Nation" використовує деякі з "природних резонансних частот", аналогічні тим, які притаманні дискам. Таке співпадіння й заважає їхній роботі.

В описі проблеми не вказують конкретні моделі та виробників, однак зазначається, що це характерно для пристроїв зі швидкістю обертання 5400 обертів за хвилину, які постачались приблизно в 2005 році. Імовірність того, що сьогодні хтось досі використовує їх, вкрай мала, адже більшість із них, швидше всього, вже "померли природною смертю".

Неназваний виробник зміг справитись із проблемою, додавши спеціальний аудіофільтр, який виявляє та видаляє частоти, що викликають порушення, під час відтворення звуку.

Відеокліп на пісню Джанет Джексон "Rhythm Nation": відео