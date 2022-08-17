Учені згадали про стару ідею, що може побороти глобальне потепління: все дуже просто

Давня ідея може вплинути на боротьбу людства зі зміною клімату. Вчені заново розкривають її потенціал та вивчають можливість застосування для подолання глобального потепління.

Суть ідеї полягає у засіванні океанів планети фітопланктоном. Цей організм відповідає за виробництво 50 відсотків кисню в атмосфері з вуглекислого газу і сонячного світла. Однак лише цього буде недостатньо, адже потрібен "секретний" інгредієнт – залізо.

Цікаво На дні обмілілого через засуху озера знайшли вже четверті людські останки

Як це працює

Чим більше фітопланктону перебуває в океані, тим більше вуглекислого газу всмоктується його водами. Разом із тим залізо є добре відомим способом змусити фітопланктон цвісти. Тому вчені припускають, що люди могли б трохи збільшити присутність металу, додавши залізо до частин океанів з його дефіцитом.

Ці дуже прості дії потенційно можуть змінити все.

Дайте мені пів танкера заліза, і я подарую вам льодовиковий період,

— писав океанограф Джон Мартін ще у 1980-х роках у своїй статті.

Як уже зрозуміло, концепція виникла кілька десятиліть тому, коли вчені тільки починали розуміти процеси зміни клімату. Зараз дослідники намагаються відродити цю давно забуду ідею.

Суцільні переваги

Великою перевагою такого підходу є низька ціна . За словами експертів, залізну руду можна було буквально скинути у воду з кораблів, що призвело б до появи цвітіння фітопланктону, видимого навіть із космосу.

. За словами експертів, залізну руду можна було буквально скинути у воду з кораблів, що призвело б до появи цвітіння фітопланктону, видимого навіть із космосу. Ще один плюс у тому, що зміни будуть помітні майже миттєво – фітопланктон зацвіте буквально у найближчі 24 години.

Точні витрати на реалізацію такої схеми, залишаються туманними. Не до кінця також зрозуміло, яку частину парникового ефекту вдалося б зменшити такими зусиллями. Але з огляду на те, що кліматичні зміни з кожним роком стають все більшими, це, ймовірно, варто досліджувати далі.