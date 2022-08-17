Учені згадали про стару ідею, що може побороти глобальне потепління: все дуже просто
Джерело:Futurism
Давня ідея може вплинути на боротьбу людства зі зміною клімату. Вчені заново розкривають її потенціал та вивчають можливість застосування для подолання глобального потепління.
Суть ідеї полягає у засіванні океанів планети фітопланктоном. Цей організм відповідає за виробництво 50 відсотків кисню в атмосфері з вуглекислого газу і сонячного світла. Однак лише цього буде недостатньо, адже потрібен "секретний" інгредієнт – залізо.
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Як це працює
Чим більше фітопланктону перебуває в океані, тим більше вуглекислого газу всмоктується його водами. Разом із тим залізо є добре відомим способом змусити фітопланктон цвісти. Тому вчені припускають, що люди могли б трохи збільшити присутність металу, додавши залізо до частин океанів з його дефіцитом.
Ці дуже прості дії потенційно можуть змінити все.
Дайте мені пів танкера заліза, і я подарую вам льодовиковий період,
— писав океанограф Джон Мартін ще у 1980-х роках у своїй статті.
Як уже зрозуміло, концепція виникла кілька десятиліть тому, коли вчені тільки починали розуміти процеси зміни клімату. Зараз дослідники намагаються відродити цю давно забуду ідею.
Суцільні переваги
- Великою перевагою такого підходу є низька ціна. За словами експертів, залізну руду можна було буквально скинути у воду з кораблів, що призвело б до появи цвітіння фітопланктону, видимого навіть із космосу.
- Ще один плюс у тому, що зміни будуть помітні майже миттєво – фітопланктон зацвіте буквально у найближчі 24 години.
Точні витрати на реалізацію такої схеми, залишаються туманними. Не до кінця також зрозуміло, яку частину парникового ефекту вдалося б зменшити такими зусиллями. Але з огляду на те, що кліматичні зміни з кожним роком стають все більшими, це, ймовірно, варто досліджувати далі.