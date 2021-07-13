Стара електростанція у США почала майнити біткоїни – це вигідніше, ніж продавати електрику

124-річна гідроелектростанція у США почала працювати на майнінг біткоїнів. Виявилося, що для неї це вигідніше, ніж продавати електроенергію.

Гідроелектростанція в Механіквіллі, що у штаті Нью-Йорк, є однією з найстаріших американських ГЕС, вона побудована в 1897 році. Її планували закрити ще у 1980-х роках. Але компанія Albany Engineering Corp взяла її в оренду на 40 років, перетворивши на музейний комплекс. Тепер же її почали використовувати для видобутку біткоїнів. Генерація криптовалюти приносить в три рази більше прибутку.

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Що відомо

Енергію виробляють сім турбін загальною потужністю близько 5 МВт.

Це повністю оригінальне обладнання, яке не змінювалося з 1897 року.

Через його малу потужність главі компанії Albany Engineering Corp Джиму Беша довелося шукати більш прибуткові застосування для вироблюваної електроенергії.

Виявилося, що майнинг приносить близько дев'яти центів з кожної кВт∙год, тоді як продаж електрики в національну енергомережу — всього три центи.

Глава компанії купив з рук обладнання для майнингу і розмістив його в будівлі ГЕС. За його словами, це "кращий спосіб генерації біткоїнів", тому що гідроенергія повністю поновлювана і екологічно чиста. Видобуті біткоіни компанія відразу продає.

Джим Беша вважає криптовалюти ненадійним засобом накопичення через сильну нестабільність їх курсу. Тому зараз компанія більше "експериментує з цим" – на видобуток йде не вся електроенергія. Беша побоюється робити криптовалюту єдиним джерелом доходу ще й тому, що у Нью-Йорку готуються прийняти закон, який повністю забороняє видобуток криптовалют на території штату.